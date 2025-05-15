Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Chiqui Delgado y Guillermo Dávila podrían convertirse en abuelos: Marielena estaría embarazada

La actriz de 31 años compartió en sus redes un vistazo de sus vacaciones y levantó las sospechas de embarazo

Por Ernestina García

Chiqui Delgado y Guillermo Dávila podrían convertirse en abuelos: Marielena estaría embarazada
Foto Hola
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Mientras Chiquinquirá Delgado celebraba las fiestas de Thanksgiving en Madrid con Jorge Ramos y su hija Carlota, su otra hija, Marielena Dávila hacia lo propio pero en el Mar Caribe.

La actriz de 31 años compartió en sus redes un vistazo de sus vacaciones y levantó las sospechas de embarazo, luego de que en un fragmento del reel que publicó se le viera el abdomen ligeramente abultado. “Chiqui será abuela”, “Estás bellísima embarazada”, “Embarazo a la vista”, fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron debajo de su publicación, asumiendo que la hija mayor de ‘Chiqui’ estaba en dulce espera.

Aunque podría ser una noticia que llenara de felicidad a la actriz y su pareja, el empresario John Lowell, lo cierto es que Marielena no está en la espera de su primer hijo, así que, por el momento ni ‘Chiqui’ Delgado ni Guillermo Dávila serán abuelos.

A través de sus redes sociales, la actriz de La suerte de Loli despejó los rumores y aclaró que esa es la forma de su abdomen.

“Ok casi todos los comentarios en mi último reel son personas diciéndome que estoy embarazada. ¿Será que es por esta parte (del video? Les cuento que mi abdomen naturalmente tiene esa curva en la parte de arriba, y ahí no crecen los bebés amigos. Hagan zoom que no estoy embarazada, pero gracias por los lindos deseos”, escribió sobre la imagen que ha causado revuelo en las últimas horas.

Marielena Dávila lleva un tiempo saliendo con el empresario John Lowell. Aunque suele ser discreta con su vida personal, la actriz ha dejado ver en sus redes la interacción que tiene con su galán, con el que viajó en julio pasado a las islas de Mykonos, en Grecia.

Durante ese viaje, el novio de Marielena coincidió con ‘Chiqui’ Delgado, además de Jorge Ramos y la hermana menor de Marielena, Carlota Valentina Sarcos. A juzgar por la imagen, en la que aparecen en compañía de otros amigos, parece que John tiene una buena relación con la mamá de su novia, así como con la pareja de esta.

Noticia al Día/Hola/People

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día:

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante China Taipéi por el pase a la final de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Ariela “La Langosta”, la influencer que fue asesinada en Nueva York

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Aramburu se expresa: Soy muy feliz en la Real Sociedad y quiero estar aquí muchos años

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Murió en enfrentamiento funcionario del Conas en Barquisimeto

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Las plataformas que los traders siguen recomendando en 2025

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

Detenido el femicida de Nuvia Perozo, asesinada en la piscina de una lujosa finca en Valencia

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron esclarecer en tiempo record el femicidio de Nuvia Indira Perozo Milanes, de 44 años de edad, asesinada el pasado fin de semana por su pareja sentimental cuando se encontraban en una finca ubicada en la urbanización El Safari, municipio Libertador, Valencia, estado Carabobo.

Nacionales

Venezolario, el juego que ya superó el millón de descargas y pone a prueba a los maracuchos

El juego propone una dinámica sencilla que es traducir palabras del español formal a sus equivalentes en la jerga venezolana
Internacionales

Israel comienza la invasión de la ciudad de Gaza

"Nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad", confirmó el portavoz del Ejército israelí, el general Effie Defrin
Principal

Nélida Ferrer, la reina de la guaracha zuliana de visita en Noticia al Día: "Me quedo en los escenarios hasta que Dios quiera"

Con 10 años siendo la voz femenina del Super Combo Los Tropicales, la zuliana es una de las mejores intérpretes del género

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025