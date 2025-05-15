Chiqui Delgado y Guillermo Dávila podrían convertirse en abuelos: Marielena estaría embarazada

Mientras Chiquinquirá Delgado celebraba las fiestas de Thanksgiving en Madrid con Jorge Ramos y su hija Carlota, su otra hija, Marielena Dávila hacia lo propio pero en el Mar Caribe.

La actriz de 31 años compartió en sus redes un vistazo de sus vacaciones y levantó las sospechas de embarazo, luego de que en un fragmento del reel que publicó se le viera el abdomen ligeramente abultado. “Chiqui será abuela”, “Estás bellísima embarazada”, “Embarazo a la vista”, fueron solo algunos de los comentarios que sus seguidores dejaron debajo de su publicación, asumiendo que la hija mayor de ‘Chiqui’ estaba en dulce espera.

Aunque podría ser una noticia que llenara de felicidad a la actriz y su pareja, el empresario John Lowell, lo cierto es que Marielena no está en la espera de su primer hijo, así que, por el momento ni ‘Chiqui’ Delgado ni Guillermo Dávila serán abuelos.

A través de sus redes sociales, la actriz de La suerte de Loli despejó los rumores y aclaró que esa es la forma de su abdomen.

“Ok casi todos los comentarios en mi último reel son personas diciéndome que estoy embarazada. ¿Será que es por esta parte (del video? Les cuento que mi abdomen naturalmente tiene esa curva en la parte de arriba, y ahí no crecen los bebés amigos. Hagan zoom que no estoy embarazada, pero gracias por los lindos deseos”, escribió sobre la imagen que ha causado revuelo en las últimas horas.

Marielena Dávila lleva un tiempo saliendo con el empresario John Lowell. Aunque suele ser discreta con su vida personal, la actriz ha dejado ver en sus redes la interacción que tiene con su galán, con el que viajó en julio pasado a las islas de Mykonos, en Grecia.

Durante ese viaje, el novio de Marielena coincidió con ‘Chiqui’ Delgado, además de Jorge Ramos y la hermana menor de Marielena, Carlota Valentina Sarcos. A juzgar por la imagen, en la que aparecen en compañía de otros amigos, parece que John tiene una buena relación con la mamá de su novia, así como con la pareja de esta.

Noticia al Día/Hola/People