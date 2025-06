Foto: Cortesía

Chiquinquirá Delgado la bella presentadora zuliana de fama internacional aseguró en un programa de TV: que nunca me he hecho botox y que a pesar de que las

Foto: Cortesía

La guapa ex mis Zulia le ha dado la bienvenida a sus 52 años que recién cumplió y conversó sobre las cirugías estéticas y sus peligros, en un programa con Migbelis Castellanos y Pollito Tropical, haciendo hincapié en los tratamientos estéticos de moda, los riesgos de las cirugías plásticas y fue consultada si había sentido un arrepentimiento sobre algún procedimiento.

Foto: Cortesía



Ahora que tengo hijas soy más consciente. No quiero que mis hijas se metan a un quirófano sin necesidad", dijo la bella ex mis Zulia, quién aseguró que hubo un tiempo que "se puso de moda hacerse las pompas pero yo las he tenido toda la vida´, aseguró.

Foto: Cortesía

Sobre los tratamientos a los que recurre para cuidarse mencionó: "Laser, radiofrecuencia, ultrasonidos, faciales… un montón de cosas, ¡hay tantos aparatos!".

Foto: Cortesía

Durante el programa tanto La Chiqui como los moderadores mencionaron los peligros de no acudir a un profesional y cómo el público en seguida atribuye a la cirugía cualquier cambio o cualquier atributo natural.

Con información People