Chiquinquirá Delgado prefiere otros tratamientos antes que el bótox porque lo considera "tóxico"

En el programa ‘Desiguales, Todos Opinamos’, contenido creado para la plataforma YouTube, Migbelis Castellanos se sentó a conversar sobre las cirugías estéticas con Chiquinquirá Delgado y Pollito Tropical. Los tres hablaron de los tratamientos estéticos de moda, los riesgos de las cirugías plásticas y si se arrepienten de algún procedimiento.

Foto: Captura de video

Las dos bellezas criollas, reconocieron que en Venezuela especialmente, está muy normalizado el pasar por el bisturí en parte por la popularidad de los concursos de belleza. "Ahora que tengo hijas soy más consciente. No quiero [que mis hijas se metan] a un quirófano sin necesidad", compartió Delgado que añadió sobre su persona. "A estas alturas esto es lo que hay”.

Aunque Chiqui admite que sí es coqueta y ama los tacones, el maquillaje y salir arreglada. "Nunca salgo de casa sin perfume, aretes y pintalabios", expresó la también decoradora sobre estos hábitos que aprendió de su mamá.

Mientras que sus compañeros de conversación reconocieron que se habían hecho cositas en el rostro, por ejemplo Castellanos confirmó que llevaba usando bótox desde los 22 años, Chiqui compartió que es amante de otros tratamientos menos invasivos. "Nunca me he hecho bótox", dijo. "Hace un tiempo decidí llevar una vida más limpia, con productos non toxic, productos para la piel que no sean tóxicos, comer comida no procesada, y el botox entra ahí porque es una toxina. Es una decisión muy personal, no digo que en 20 años no lo necesite y me lo haga".

Sobre los tratamientos a los que recurre para cuidarse mencionó: "Láser, radiofrecuencia, ultrasonidos, faciales… un montón de cosas, ¡hay tantos aparatos!". El trío también mencionó los peligros de no acudir a un profesional y cómo el público en seguida atribuye a la cirugía cualquier cambio o cualquier atributo natural. “A mi me operan todos los días”, aseguró Delgado. "Se puso de moda hacerse las pompas pero yo las he tenido toda la vida".

Al final de su intervención, la presentadora de Mira Quien Baila hizo una profunda reflexión. "En la juventud las inseguridades se llenan con cirugías o relaciones tóxicas. Cuando llegas a una edad dices no quiero nada con cuchillos, doctores, anestesias…" y concluyó. "El ser humano tiene la tendencia de ver la foto completa y fijarnos en el puntito negro".

Noticia al Día/Con información de People en Español