Choque de bandas rivales provoca brutal matanza en cárcel de Ecuador: Al menos 17 presos murieron

Al menos 17 presos murieron luego de un nuevo estallido de violencia registrado en una cárcel de Ecuador, en este caso en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Esmeraldas, informaron este jueves 25 de septiembre medios locales que citan fuentes oficiales.

Todo comenzó en la madrugada con ráfagas de disparos y gritos provenientes del interior. Unos enfrentamientos, que según residentes, duró más de media hora y cerca de las 4:00 (hora local) provocó gritos de auxilio de los reclusos.

La supuesta muerte de un interno, que resultó ser mentira, fue usada por los prisioneros para tomar las llaves de las otras celdas y el fusil de un soldado. Luego procedieron a atacar en los calabozos exteriores.

Las autoridades responsabilizan a la organización criminal conocida como ‘Tiguerones’ de haber ordenado a sus miembros eliminar a presidiarios que forman parte de bandas rivales como ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’.

El lunes se produjo un hecho similar en una prisión de la ciudad de Machala, donde unas 14 personas fueron asesinadas. En ese caso también se le atribuyó a un enfrentamiento entre bandas criminales provocado por una falsa alarma de un preso.

