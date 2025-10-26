A las 8: 40 de la mañana de este domingo 26 de octubre, se registró un choque en la avenida 15 de Sierra Maestra.

Un motorizado se desplazaba en su AVA Mule color naranja, placa AD5A98E, por la referida vialidad, cuando impactó contra la conductora de un Mitsubishi Signo color rojo, placa ACO74YV.

El fuerte choque dejó heridas en el motorizado, Jhokendry Boscan, quien fue auxiliado por funcionarios del cuerpo de bomberos de San Francisco y trasladado al Hospital General del Sur.

Al lugar se apersonaron funcionarios de tránsito de la Policía Nacional Bolivariana, para las actuaciones legales.

Este sería el segundo accidente registrado en lo que va de este domingo 26-O, y reseñado en nuestro medio de comunicación. Ambos han dejado lesiones en los involucrados.

Las autoridades siguen implementando puntos de atención vehicular en las principales calles y avenidas de la ciudad y orientando con charlas a los conductores, sin embargo, la imprudencia parece no tener "freno alguno".

Noticia al Día