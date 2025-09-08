Choque entre vehículos congestionó la avenida 5 de Julio

La ciudad maracaibera amaneció con el tránsito acelerado y cerca de las 8:50 de la mañana de este lunes 8 de septiembre, se registró un accidente vial, en la avenida 5 de Julio, a la altura de Makro.

Un choque entre dos vehículos congestionó la vialidad y con ello la paralización de un sentido de la vía. Cerca del lugar se encontraban un punto de atención vehicular de la Policía Nacional Bolivariana, quienes de inmediato se acercaron al sitio.

El impacto no dejó heridos ni víctimas que lamentar, solo daños materiales. Los efectivos comenzaron el proceso pertinente para la movilización de los carros y con ello despejar la vía.

Noticia al Día