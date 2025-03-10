Sábado 20 de septiembre de 2025
Al Dia

Choque y posterior incendio de un carguero y un petrolero en el mar del Norte genera alarmas

Los 37 tripulantes fueron evacuados, uno resultó herido

Por Ernestina García

Foto: Dos barcos
Dos barcos, un petrolero y un carguero, han chocado este lunes en el Mar del Norte frente a la costa de East Yorkshire en Reino Unido. Imágenes de video transmitidas por la BBC y aparentemente filmadas desde una embarcación cercana muestran un denso humo negro saliendo de ambos buques.

La Agencia Marítima y de Guardacostas del Reino Unido indicó que se enviaron varios botes de salvamento y un helicóptero de rescate al lugar en el mar del Norte, así como un avión y embarcaciones cercanas con capacidad para combatir incendios.

Martyn Boyers, director ejecutivo del puerto de Grimsby East, declaró inicialmente que 13 de las víctimas habían llegado a ese punto en una embarcación de alta velocidad Windcat 33 y otras 19 , en un barco de prácticos del puerto. Ha añadido que le habían dicho que se vio "una enorme bola de fuego".

"Está demasiado lejos para que lo veamos, a unas 10 millas, pero hemos visto a las embarcaciones llevándolos", ha detallado Boyers. "Deben haber enviado una señal de socorro. Afortunadamente, ya había un buque de transferencia de tripulación allí. Desde entonces, ha habido una flotilla de ambulancias para recoger a cualquiera que puedan encontrar", ha concluido.

Más tarde el diputado local Graham Stuart ha dicho que había hablado con el secretario de Transporte y sólo una persona ha sido hospitalizada. "Los otros 36 marineros de ambas tripulaciones están sanos y salvos", ha precisado. A última hora de la tarde, el responsable del equipo de ambulancias ha corregido ese dato. Ha cifrado en 36 los rescatados y ninguno de ellos hospitalizado.

De acuerdo con la web Marine Traffic, el Stena Immaculate es un petrolero y barco de transporte de sustancias químicas de 183 metros de eslora y bandera estadounidense. Había partido de un puerto griego en el mar Egeo y tenía como destino Hull, dice el sitio. El buque fue construido en 2017, según el sitio web Martime Optima, y pesa cerca de 50.000 toneladas.

La compañía sueca Stena Bulk confirmó a la AFP que es propietaria del petrolero, añadiendo que está bajo bandera estadounidense y su explotación corre a cargo de la empresa Crowley, sin añadir más comentarios.

"Cuando estaba anclado frente a la costa del Mar del Norte, cerca de Hull, Reino Unido, el petrolero Stena Immaculate, operado por Crowley, fue embestido por el portacontenedores Solong", informa esta empresa en un comunicado. "El Stena Immaculate sufrió la rotura de un tanque de carga que contenía combustible Jet-A1, la tripulación abandonó el barco tras varias explosiones a bordo", agrega.

Ese combustible es utilizado por la aviación e iba a ser entregado al Mando Militar de Transporte Marítimo del ejército de Estados Unidos, según ha confirmado un oficial de este país a la agencia Reuters. El organismo se encarga de dar apoyo logístico a las unidades de combate desplegadas en cualquier lugar del mundo.

El carguero implicado en el accidente es el Solong, un portacontenedores de bandera portuguesa. Fue construido en 2005, mide 140,6 metros de eslora.según Marine Optima, y tiene capacidad para transportar 9.500 toneladas de carga. Su destino era Rotterdam, según la web Marine Traffic.

En su carga llevaba, entre otros productos, 15 contenedores de cianuro sódico, según un informe del proveedor de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Además, una cantidad indeterminada de alcohol, según el informe de siniestros que cita un mensaje de los guardacostas locales.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido ha alertado de que la exposición a esas sales de cianuro puede ocasionar dolores de cabeza, náuseas, mareos, nerviosismo, confusión, cambios en el ritmo cardíaco y somnolencia y, en casos más graves, problemas respiratorio o incluso la muerte.

Abdul Khalique, director del Centro Marítimo de la Universidad John Moores de Liverpool, declaró que, al parecer, la tripulación del carguero no había "mantenido una vigilancia adecuada por radar", como exige la normativa marítima internacional.

Riesgo de contaminación


La oficina del Primer Ministro ha asegurado que los detalles sobre la causa de la colisión "todavía están aclarándose" y un portavoz del Primer Ministro ha descrito la situación como "extremadamente preocupante".

"Agradecemos a los servicios de emergencia su rápida respuesta. Tengo entendido que el Ministerio de Transportes está colaborando estrechamente con los guardacostas para ayudar en la respuesta al incidente", ha recalcado este portavoz.

Noticia al Día/El mundo

