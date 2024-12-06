Chuck Norris rinde un emotivo tributo a su madre: "Un faro de luz en nuestras vidas"

El reconocido actor y artista marcial Chuck Norris compartió un sentido homenaje a su madre, quien falleció el miércoles por la mañana, dejando un profundo vacío en su vida y la de su familia.

En su mensaje, Norris destacó las cualidades que hicieron de su madre una figura excepcional: "Nuestra madre era una mujer de fe inquebrantable, un faro de luz en nuestras vidas, y su amor reflejaba la gracia de Dios".

Con palabras llenas de gratitud y amor, recordó cómo ella transformaba cada momento cotidiano en un acto de ternura y fortaleza: "Cuando éramos niños, su risa llenaba nuestro hogar de alegría y sus abrazos nos proporcionaban una sensación de seguridad que siempre atesoraremos".

Además, subrayó la enseñanza y el ejemplo que su madre les dejó: "Desde mis primeros recuerdos, me enseñó la importancia de la bondad y la compasión. Estoy muy agradecido por las innumerables lecciones que compartió, las oraciones que elevó por nosotros y la forma en que encarnaba el amor de Cristo todos los días".

El mensaje finalizó con un tributo conmovedor: "Te amamos, mamá. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Este homenaje no solo es un reflejo del profundo amor de un hijo hacia su madre, sino también una celebración de una vida dedicada al servicio, la fe y el amor incondicional.

Noticia al Día