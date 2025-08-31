Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

Cicpc alerta sobre estafadores que se hacen pasar por comisarios

El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones

Por Ernestina García

Cicpc alerta sobre estafadores que se hacen pasar por comisarios
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió una alerta sobre una modalidad de estafa en la que delincuentes están usurpando la identidad de comisarios de la institución. Según el director del organismo, Douglas Rico, estos estafadores buscan causar "daño físico, monetario y psicológico" a sus víctimas.

El Cicpc ha instado a la ciudadanía a tomar precauciones; la institución advirtió que si recibe una llamada indicando que está involucrado en una investigación, no proporcione información personal; y, en este caso, se debe acudir de inmediato a las oficinas del Cicpc para verificar la situación o formalizar una denuncia.

La institución enfatizó que los procedimientos oficiales y las citaciones se realizan de manera correcta. Por ello, si se encuentra con este tipo de llamadas, se le pide a la población no caer en la trampa y evitar ser una víctima más de esta modalidad de estafa.

Noticia al Día/Cicpc

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Onda tropical N° 32 se desplaza sobre el occidente del país: Anuncian lluvias en áreas del Zulia este domingo 31-Ago

Onda tropical N° 32 se desplaza sobre el occidente del país: Anuncian lluvias en áreas del Zulia este domingo 31-Ago

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

La Vinotinto ya inició concentración en Argentina para el cierre de las Eliminatorias

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Accidente en Lagunillas dejó un motorizado herido

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

Shakira y Antonio de la Rúa: crecen los rumores de reconciliación tras nueva aparición en concierto en México

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

¡Por segundo día! Maikel García la vuelve a botar en triunfo de Kansas City

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Asesinado primer ministro hutí Ahmed al-Rahawi

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Eduardo Rodríguez dejó en blanco a los Dodgers y comandó el triunfo de Cascabeles

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Hutíes allanaron oficinas de dos agencias de la ONU en Yemen

Falleció la

Falleció la "abuela de hierro", centenaria veterana de la Segunda Guerra Mundial

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

"¡Buenas noches, Poliedro!": Niña estadounidense conmueve las redes con mensaje a Maite Delgado

Noticias Relacionadas

Al Dia

Plan Cayapa de la Salud llegó al municipio Francisco Javier Pulgar con la bendición de Santa Rosa de Lima

El gobernador Luis Caldera inició este plan de salud en el CDI y en el Ambulatorio tipo II de Pueblo Nuevo, cumpliendo su compromiso con esta población surlaguense
Al Dia

Vikingo: De perrito callejero al mejor compañero de trabajo

Lo llamaron “Vikingo” por considerarlo un luchador tomando en cuenta que así se llamaba a los navegantes
Al Dia

Multitudinario último adiós a Valeria Afanador, la niña hallada sin vida en Colombia

La familia, junto con las autoridades municipales de Cajicá, organizó la caravana que partió desde Chía hasta el salón Club de Oro, en Cajicá
Nacionales

Mercado farmacéutico de Venezuela creció un 5,2 % en julio: Cifar

El organismo añadió que registró una desaceleración en el ritmo de crecimiento en el comienzo del segundo semestre del 2025.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025