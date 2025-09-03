Cicpc investiga el asesinato de una familia en Mene de Mauroa

Tres integrantes de un núcleo familiar fueron asesinados a machetazos en el municipio Mene de Mauroa el estado Falcón.

Los primeros reportes indican que el triple asesinato ocurrió dentro de la vivienda de la familia Gutiérrez Navas ubicada en el callejón Las Flores.

Las víctimas fueron identificadas como Dania Gregoria Gutiérrez de 60 años, su esposo Kelvin Nicolás Navas Díaz, de 59 y la hija de ambos Daikelis José Navas Gutiérrez de 23.

Los cadáveres fueron hallados la mañana del martes por un hijo de la pareja quien observó que la puerta principal de la vivienda estaba aún cerrada con candados. En virtud de ello, ingresó a la casa por la parte trasera y observó los tres cadáveres que presentaban heridas por arma blanca y objetos contundentes. El cuerpo de la mamá estaba en una hamaca, el del papá en la cocina y su hermana en una de las habitaciones.

Agentes del Cicpc acudieron al sitio, levantaron los cadáveres e iniciaron las investigaciones teniendo la presunción de que él o los asesinos son conocidos de la familia.

Hechos similares



En febrero de 2020 ocurrió un hecho similar con una familia que residía en la urbanización Coromoto, Dabajuro (Falcón). En esa ocasión fueron asesinadas con arma blanca José Reparador Leal (69), su esposa Elina Rosa Garvett de Leal (69) y su hijo Freddy José Leal Garvett (46).

Y en octubre de 2024 también ocurrió un hecho de sangre en Falcón que acabó con la vida de cuatro integrantes de una familia. Ese hecho transcurrió en el sector Areguito, municipio Unión (Santa Cruz de Bucaral), estado Falcón.

Los asesinados por arma blanca de esa fecha están identificados como Enderson Álvarez Quintero, Daicys Monge y sus hijas Dailimar Monge y Daimarlys Monge. Un niño de año y medio es el único sobreviviente de esa masacre.

