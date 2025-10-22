Miércoles 22 de octubre de 2025
Al Dia

Cien años de "¡Azúcar!": Celia Cruz, símbolo de la música latina, cumple un siglo de eterno reinado

Celia Cruz trascendió sus orígenes y fronteras con una voz inconfundible y una energía arrolladora, tanto dentro como fuera del escenario.

Por Arelys Munda

Cien años de
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este 21 de octubre de 2025, el mundo de la música celebra el centenario del nacimiento de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso (1925 – 2003), universalmente conocida como Celia Cruz.

A pesar de los 22 años transcurridos desde su fallecimiento, su legado como "La Reina de la Salsa" y "La Guarachera de Cuba" sigue resonando con una potencia inigualable, siendo una de las figuras más representativas y admiradas de la música cubana y latina.

Nacida en un humilde barrio de La Habana, Celia Cruz trascendió sus orígenes y fronteras con una voz inconfundible y una energía arrolladora, tanto dentro como fuera del escenario. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, llevó el son y la salsa a públicos globales, y su lema vital, "Mi vida es cantar", se convirtió en una realidad tangible de trabajo incansable.

Imagen: Milenio

Celia inició su trayectoria en Cuba en la década de 1940, consolidándose como solista de la mítica Sonora Matancera en 1950. Tras años de giras, su vida dio un giro decisivo en 1960, cuando ella y la orquesta decidieron no regresar a Cuba desde México, marcando el inicio de su exilio en Nueva York .

En Estados Unidos, la cantante se convirtió en una figura clave en el nacimiento y desarrollo de la salsa. Colaboró ​​con gigantes como Tito Puente y Rubén Blades bajo el sello discográfico Fania. En esta etapa, consolidó su icónica imagen, marcada por las pelucas multicolores, los trajes extravagantes y los tacones vertiginosos, diseñados por su estilista Ruth Sánchez.

El grito que traspasó fronteras

El famoso grito de guerra de Celia Cruz, "¡Azúcar!", se convirtió en su inconfundible forma de transmitir alegría e invitar al baile. La artista narraba que el origen se remontaba a 1964, en un restaurante cubano en Miami, donde un camarero le preguntó si quería su café con o sin azúcar, a lo que ella respondió con la gracia innata que "el café en Cuba se toma siempre con ¡azúcar!". Esta anécdota, contada con frecuencia en sus conciertos, se transformó en su sello personal.

Imagen: Revista No Country

El impacto de Celia Cruz fue reconocido en vida con tres Grammys y cuatro Grammys Latinos. Entre sus mayores logros destaca haber reunido a 250.000 personas bailando en los Carnavales de Tenerife en 1987, un espectáculo que ingresó en el Libro de los Récords Guinness.

Sus canciones "La vida es un carnaval" (1998) y "Yo Viviré" (2000), siguen siendo un himno de optimismo y un repertorio indispensable en las fiestas de todo el mundo.

Un legado inmortal

Tras su fallecimiento en 2003, el cariño del público quedó patente cuando la gente colapsó las calles de Nueva York, obligando al cierre de la Quinta Avenida.

Es la primera afroamericana en aparecer en una moneda de Estados Unidos y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama del Teatro Apollo. Cabe destacar que una calle y una escuela en el Bronx llevan su nombre.

También existen murales como el de "La reina Celia" en Harlem, musicales, libros y exposiciones en Iberoamérica y Estados Unidos.

El exilio marcado por el silencio

La conmemoración del centenario en Cuba se ha tocado con una "cadencia distinta", marcada por el silencio y el rechazo a realizar espectáculos dedicados a la artista.

Como respuesta a esta limitación, el centenario de la artista fue conmemorado simbólicamente en la capital cubana. Se ofició una misa en la Iglesia de la Caridad en Centro Habana, lugar con un alto significado por ser devota de la Virgen de la Caridad del Cobre (Patrona de Cuba), cuyo color amarillo de los girasoles es predominante en la zona.

En un gesto de alta relevancia simbólica, los artistas cubanos solicitaron incluir el nombre de Celia Cruz en la lista de fieles difuntos conmemorados en el oficio religioso.

Imagen: El País

Su imagen se erige sobre coronas de rosas blancas a los pies del altar. A la liturgia asistieron figuras clave de la música cubana, como la cantante Haila María Mompié y el maestro Alain Pérez (quien llegaba tras participar en un homenaje en Nueva York), así como el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer.

A pesar de la restricción, existe un consenso en la isla de que Celia Cruz es la "referencia principal que se tiene de la cubanidad en la música internacional .

En este centenario, la figura de Celia Cruz se reafirma como un ícono cultural que, como decía en su canción Yo Viviré, sigue presente "en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador".

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Cardenales alzó vuelo ante Magallanes en Valencia

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

Tiburones dejó en el terreno a Leones en el Universitario

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

INTT hará jornadas en el Zulia y otros estados de Venezuela del 22 al 25 de Oct

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 22 de octubre de 2025

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

Águilas del Zulia incorporó al infielder Rayder Ascanio

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Preso por violar a su hija de 5 años en Rosario de Perijá

Noticias Relacionadas

Sin categoría

Estos son los países donde se encuentran las reliquias de JGH

Noticia Al Día regala hoy a sus lectores, como extensión de la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, el primer capítulo del libro que escribió sobre la deidad pagana de Yaracuy nuestro periodista cultural, Alexis Blanco, El Cronista Barroco. Un tubazo literario.
Al Dia

El espíritu de Ozzy Osbourne reinó en el Teatro Baralt

Hubo un gran equipo musical aquí, acompañando a Roberto Martínez, Enmanuel Arenas y Carlos Pacheco, amén del joven maestro Salaverría.

Al Dia

Abatido en Los Bucares el presunto homicida del sargento Kennys Cárdenas en Cabimas

Las autoridades siguen en labores de investigación
Al Dia

Expo Zulia hará historia en su edición 2025

La tarde de este martes 21 de octubre, Expo Zulia presentó a los medios de comunicación su propuesta renovada de…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025