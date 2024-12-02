Científicos brasileños descubren el gen que podría proteger contra el covid-19

Un grupo de científicos brasileños identificó el gen que puede proteger contra el covid-19 a partir del análisis de seis parejas en las que las mujeres siempre se mostraron resistentes al SARS-CoV-2, informaron este lunes fuentes académicas.

El estudio descubrió que esas seis mujeres resistentes al virus tenían "una mayor expresión" del gen IFIT3 en comparación con sus maridos contagiados, según señaló la Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de São Paulo (Fapesp, por sus siglas en portugués).

Ese gen forma parte de la respuesta antiviral del organismo y ya se vinculó en otros experimentos con la protección contra otras dolencias virales, como dengue y hepatitis B.

Sin embargo, en esta ocasión consiguieron "por primera vez probar ese efecto protector", pues "es muy improbable que las mujeres no hayan sido expuestas" al coronavirus estando en contacto estrecho con sus maridos infectados, afirmó Mateus Vidigal, primer autor del estudio.

El gen IFIT3 codifica una proteína del mismo nombre que se une al ARN (ácido ribonucleico) del virus, lo que impide que se replique y, por tanto, invada nuevas células y la enfermedad avance.

"No es que estas mujeres no hayan sido infectadas, de hecho, lo estuvieron. Pero el virus apenas se multiplicó dentro de sus células y por eso no contrajeron la enfermedad", señaló Vidigal.

El estudio empezó al inicio de la pandemia

El estudio, conducido por científicos de la Universidad de São Paulo (USP) y publicado en la revista ‘Frontiers in Cellular and Infection Microbiology’, empezó en 2020, en el inicio de la pandemia por covid-19, que en Brasil causó unos 700 mil muertos.

En una primera fase analizaron el material genético de 86 parejas, de las que apenas seis mostraron esa discordancia entre los cónyuges, con uno infectado más de una vez y el otro -la mujer siempre- asintomático.

Los científicos volvieron a recoger muestras de sangre de esas seis parejas en 2022, después de una segunda infección y cuando los participantes ya habían recibido dos dosis de la vacuna contra el covid-19. El resultado fue el mismo.

"Pudimos observar que las células de las mujeres resistentes mostraban una mayor expresión del gen IFIT3 en comparación tanto con sus maridos, como con otro grupo de cinco mujeres que desarrollaron la covid-19″, expuso Vidigal.

Respuesta inmunitaria innata

El hallazgo sitúa al gen IFIT3 en el centro de la diana para posibles nuevas terapias antivirales que, supuestamente, "podrían potenciar la respuesta inmunitaria innata contra el SARS-CoV-2 y otros patógenos", apuntó la Fapesp.

Una vez descubierto el gen de resistencia al coronavirus, Edecio Cunha, profesor de la Facultad de Medicina de la USP, dijo que es necesario "entender los mecanismos que llevan a esa mayor expresión del IFIT3″.

Noticia al Día/Con información de EFE