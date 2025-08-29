Viernes 29 de agosto de 2025
Al Dia

Científicos estudian los peligros de la sobreexposición a las altas temperaturas

El Dr. Glen P. Kenny, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ottawa, Canadá, se ha dedicado al estudio del estrés por calor con el fin de entender cómo funciona el cuerpo cuando este es sometido a altas temperaturas.

Por Pasante1

Foto: Cortesía. Composición: Reyhans Quiroz
La Universidad de Ottawa, Canadá, de la mano del Dr. Glen P. Kenny, se encarga de investigar las altas temperaturas que azotan a diversas partes del mundo. Esto lo hacen por medio de experimentos de simulación de altas temperaturas en cámaras climáticas. El doctor permanecería tres días en una simulación a cuarenta grados centígrados, donde experimentó de primera mano las consecuencias de la exposición prolongada a las olas de calor.

Las altas temperaturas se han convertido en un problema que atenta contra la salud mundial, pues son cientos los casos reportados de fallecimientos a causa de ellas. El gobierno de España habría revelado la aterradora cifra de más de mil muertes entre mayo y julio de 2025, estimando un aumento. Existiendo un aumento del 1300%, en comparación con las 114 muertes reportadas en 2024.

Sudan más los hombres o las mujeres? Y por qué algunas personas transpiran más que otras
Foto: Cortesía.

En Latinoamérica fueron registrados los meses de mayor calor, entre mayo de 2024 y la fecha actual, con informes de World Weather Attribution y el Centro Climático de la Cruz Roja. Canadá presenta un registro de ola de calor que atacó en el año 2021, causando la muerte de 619 personas. Por ello los científicos se han enfocado en investigar los aumentos de temperatura y el efecto de su aumento sobre el cuerpo.

Estrés por calor

Glen P. Kenny, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ottawa, Canadá, se ha dedicado al estudio del estrés por calor con el fin de entender cómo funciona el cuerpo cuando es sometido a altas temperaturas, por lo que en conjunto con otros científicos de distintas partes del mundo, empezaron la simulación de olas de calor en cámaras ambientales selladas.

Dr. Glen P. Kenny. Foto: Cortesía.

El doctor permanecería tres días en una cámara de simulación climática a una temperatura de 40 grados centígrados. Informaría que el primer día no presentó mayores problemas.

Sin embargo, para el segundo día empezaría a sentir síntomas de insolación y su temperatura corporal se elevaría a niveles alarmantes. Para el tercer día, el científico tendría que parar con las pruebas, pues, sin hacer mayor ejercicio, este había perdido casi cinco kilos desde el inicio del experimento.

Los 6 consejos frente a los golpes de calor
Foto: Cortesía.

El investigador afirma que las altas temperaturas pueden afectar a cómo funciona el cuerpo humano, causando enfermedades a largo plazo y agravando las existentes. "El estrés por calor no es un problema nuevo, es solo que ahora es más evidente, forma parte de nuestras vidas", declaró el doctor.

La investigación tendría como fin contribuir al desarrollo de medidas contra las altas temperaturas y el diseño de medidas para proteger al cuerpo humano para prevenir la muerte de personas a causa del calor.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Al Dia

Karol G hace historia con presentación en el Vaticano

Carolina Giraldo ha hecho historia con su música, transformando el reggaetón al integrar otros géneros y conquistando la cima de…
Sucesos

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Una adolescente, de 17 años de edad, fue hallada muerta en el interior de la casa de su suegra, ubicada en el municipio Esteller (Píritu), en el estado Portuguesa. La muchacha, identificada como Greismar Perozo, fue encontrada colgando de una sábana en una de las habitaciones de la vivienda.

Al Dia

"Lo que menos necesitamos es un conflicto armado en Venezuela": Capriles rechaza intervención por parte de EEUU

El diputado a la AN considera que el presidente de EEUU, Donald Trump debe mediar cara a cara con su homólogo, Nicolás Maduro.
Zulia

Sale de Venezuela la onda tropical N° 31 y entra la N° 32 este viernes 29-Ago

El Inameh anuncia lluvias y chubascos al oriente del país y nubosidad parcial en otras zonas


