Domingo 12 de octubre de 2025
Cientos de camiones con ayuda humanitaria llegan a Gaza desde Egipto

La operación se enmarca en la primera fase de un plan de paz estadounidense

Por Christian Coronel

Cientos de camiones con ayuda humanitaria llegan a Gaza desde Egipto
Este domingo 12 de octubre de 2025, comenzó a fluir una cantidad récord de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza desde Egipto, en cumplimiento del acuerdo de tregua alcanzado la semana pasada entre Israel y Hamás.

Según informes del canal egipcio Al Qahera News, se espera que un total de 400 camiones cargados con alimentos y material médico, además de cisternas de combustible, crucen durante la jornada por los pasos de Kerem Shalom y Al Awja.

Este convoy representa "la mayor cantidad de ayuda que entra en el enclave palestino desde el principio de la crisis".

La operación se enmarca en la primera fase de un plan de paz estadounidense, que entró en vigor el viernes con la retirada de las tropas israelíes de las ciudades de Gaza.

El acuerdo estipula que Israel permitirá el ingreso de hasta 600 camiones diarios. A cambio, el grupo islamista Hamás deberá liberar a todos los rehenes israelíes antes del fin del día lunes.

