Cifra récord de siembra de maíz en Venezuela

Venezuela alcanza una cifra récord en siembra de maíz para ciclo invierno 2025 con un total de 347.489 de superficie cultivable, un dato que supera las expectativas del Plan de Siembra de Maíz y Arroz, promovido por el gobierno nacional.

El ministro de Agricultura y Tierras, León Heredia, indicó que la siembra se ha focalizado con mayor fuerza en los estados Guárico, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Bolívar, Monagas y Anzoátegui. "Del total de hectáreas, 194.352 corresponden a maíz amarillo y 153.137 a maíz blanco", resaltó el funcionario, según una nota de la agencia oficial de noticias AVN.

Heredia precisó que esta cifra récord ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de productores y campesinos, con el apoyo del Estado, lo que marca un hito en la producción agrícola del país.

El estado Guárico, en particular, ha mostrado un rendimiento excepcional. El ministro destacó que en esta región se sembraron "más de 170.000 hectáreas, cuando teníamos programado inicialmente 70.000″, lo que se traduce en una clara expectativa de superar las metas de producción. Este incremento, que duplica el objetivo inicial, se atribuye a un "extraordinario trabajo" de los productores guariqueños.

En el municipio de Chaguaramas, por ejemplo, se han sembrado 6.000 hectáreas de maíz, lo que demuestra el potencial productivo de la zona.

