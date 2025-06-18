Cinco alcaldes han sido asesinados a tiros en México durante mayo y junio de 2025

Entre los meses de mayo y junio de 2025 y hasta la fecha, se han contabilizado cinco alcaldes o presidentes municipales asesinados a tiros en diferentes estados de México. Los dos últimos homicidios perpetrados contra mujeres, que no fueron asesinadas solas, sino con varias personas que se encontraban a su alrededor en el momento del ataque.

La tarde de este martes, 17 de junio, la presidenta municipal de Tepalcatepec, en el estado de Michoacán, Martha Laura Mendoza, fue asesinada a tiros afuera de su domicilio. En el ataque también falleció su esposo, Ulises Sánchez Ochoa.

Alcaldesa de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza, asesinada el 17 de junio. Foto: Redes sociales

De acuerdo con los reportes preliminares, un sujeto bajó de un vehículo particular y disparó en contra de la alcaldesa, su esposo y una tercera persona (hijo de ambos) que resultó lesionada.

Ante este último asesinato, el diario mexicano El Universal Mx, hizo un recuento de las y los alcaldes que han sido asesinados en lo que va del año 2025, más específicamente entre los meses de mayo y junio.

Los anteriores

15 de junio: Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, fue asesinada al interior del palacio municipal de dicha población. Durante el ataque también murió el representante de la comunidad de Agua Caliente, Eli García Ramírez.

El 15 de junio fue asesinada la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca. Foto: Especial

De acuerdo con las investigaciones, los autores materiales de este doble crimen eran cinco, viajaban a bordo de dos motocicletas y dispararon sus armas hasta en 60 ocasiones. Cometer el crimen les tomó seis minutos.

6 de junio: Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, y su escolta fueron asesinados a tiros a bordo de su camioneta afuera de su domicilio.

Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, asesinado el 6 de junio. Foto: Gobierno Municipal de Tacámbaro

2 de junio: Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, falleció a una semana se haber sido víctima de un presunto intento de asalto sobre la Autopista del Sol. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la gobernadora Evelyn Salgado.

Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, murió tras una semana de agonía víctima de un ataque armado y presunto asalto. Foto: RRSS

15 de mayo: El presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García, y dos policías municipales fueron asesinados en una emboscada ocurrida en el camino que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de Piedra Liza.

El presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García, fue asesinado con dos policías en una emboscada el pasado 15 de mayo. Foto: Excélsior

