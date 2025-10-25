Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

Cinco mil plantas establecen en el Zulia por el Día Internacional contra el Cambio Climático

La actividad la lideró el G/D Edgar Jiménez Hernández

Por Christian Coronel

Cinco mil plantas establecen en el Zulia por el Día Internacional contra el Cambio Climático
Para dar cumplimiento a los vértices 2 (Sembrar para la Vida) y 3 (Territorio para la Vida) de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, y conmemorar el Día Internacional contra el Cambio Climático y el Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, este viernes en el sector Zipayare, de la parroquia Raúl Cuenca, Las Piñas, en el Municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia, se establecieron 5.000 plantas.

En esta acción se reforestaron 5 hectáreas con especies frutales y forestales, entre las que destacan Apamate, Cañao Flor Amarilla, Ceiba, Jabillo y Saman, en articulación con los voceros de la Comuna Hugo Rafael Chávez Frías y la participación de la Misión Árbol y la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), los nuevos graduandos de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Juventud “Antonio José de Sucre”, la Gobernación del Zulia a través de la Secretaría de Ambiente, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mediante la Guardería Ambiental, y la Aviación Militar Bolivariana.

La actividad la lideró el director de la Unidad Territorial Ecosocialista (UTEC) Zulia y presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam), G/D Edgar Jiménez Hernández.

Prensa MinEcosocialismo / UTEC Zulia

