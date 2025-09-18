Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Cinco municipios del Zulia azotados por tormenta eléctrica con fuertes lluvias de cinco horas

Antes del amanecer se habían acumulado 12 litros de agua x metro² en el pluviómetro de Los Haticos.

Por Javier Sanchez

Cinco municipios del Zulia azotados por tormenta eléctrica con fuertes lluvias de cinco horas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Aguacero con tormenta eléctrica por más de cinco horas sorprendió a los habitantes de seis municipios del estado Zulia.
La madrugada de este jueves 18 de Septiembre se sintió la fuerte tormenta en diferentes sectores de la ciudad y en los municipios Maracaibo, Miranda, La Cañada de Urdaneta, San Francisco y Perijá, bastante fuerte, informaron a través de las redes sociales habitantes de distintos sectores.

Según el pronóstico del Inameh, se trata de una de las ondas tropicales que se desplazan sobre el norte costero venezolano, con alta probabilidad de generar lluvias en el occidente del país, especialmente en el estado Zulia.

Las autoridades locales exhortan a la población a tomar precauciones ante posibles afectaciones por este sistema atmosférico, que podría intensificarse en las próximas horas.

A través de Instagram , el diario local Panorama reseñó que, El meteorólogo Oniel Castellanos informó que desde las 4:00 am se emitió un aviso meteorológico, “por el desarrollo de un sistema convectivo mesoescala (gran nube) sobre el Lago de Maracaibo, que se extendió por casi todo los municipios del estado Zulia”.

Antes del amanecer se habían acumulado 12 litros de agua x metro² en el pluviómetro de Los Haticos.

Para Castellanos estas condiciones del tiempo severo sobre la ciudad se deben “al avance de una onda tropical, en interacción con la vaguada monzónica del Pacífico que se encuentra sobre el estado Zulia, y en capas altas de la troposfera se encuentra una vaguada. Esta combinación generó divergencia en el viento que desarrolló este sistema nuboso”.

El meteorólogo Luis Vargas dijo en sus redes sociales que a las 5:40 am era “Impresionante la cantidad de descargas eléctricas que se han registrado esta madrugada en buena parte de Zulia”.

Luego informó que las principales lluvias se prevén este 18-S desde el occidente hacia el centro del país, motivado a la interacción de una onda tropical con la vaguada monzónica, reforzadas además por la divergencia del viento en altura.

“Los principales acumulados pluviométricos estarán en buena parte de Zulia, los Andes, en áreas de los Llanos occidentales, oeste de Lara, oeste de Falcón, Cojedes, oeste de Guárico, regiones Central y Capital. Asimismo, la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, propiciará nubosidad con precipitaciones variables en el sur de la región Guayana. Serán más dispersas y ocasionales en el resto de Guárico, Nororiente y región Insular”, detalló.

Noicia al Día/ Foto: Cortesía

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Muere niño venezolano al agonizar tres días por una golpiza de su padrastro en Medellín

Muere niño venezolano al agonizar tres días por una golpiza de su padrastro en Medellín

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Ruta “Santo Trujillano Dr. José Gregorio Hernández”, un viaje al corazón de la fe y la humildad

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Persiste la lluvia en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Servando y Florentino encienden Maracaibo el 12-Dic

Es el reencuentro con sus fans enamoradas en el Zulia
Internacionales

China pide a Washington dejar de “coaccionar” a los países latinoamericanos

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Lin Jian afirmó hoy en una rueda de prensa que la postura estadounidense “demuestra una vez más que las políticas de presión y coerción no cuentan con apoyo y cada vez son menos viables”
Al Dia

Águilas del Zulia anuncia el inicio de sus prácticas con miras al comienzo de temporada

A partir del 29 de septiembre inicia la pretemporada para los alados
Al Dia

AN discutirá este jueves tres puntos relacionados con la soberanía nacional

El primer punto en la agenda contempla el análisis de un proyecto de acuerdo que respalda la conformación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, como parte de los mecanismos legislativos establecidos para fortalecer la institucionalidad en esta materia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025