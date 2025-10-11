Sábado 11 de octubre de 2025
Al Dia

Cinco nuevos compactadores suma la Alcaldía de Maracaibo para la recolección de desechos

A partir del 1 de noviembre se implementará un nuevo sistema de recaudación del servicio de recolección domiciliaria que tendrá un costo de $5 mensuales en base a la tasa del BCV, anunció Joemel Robles, presidente del Imau

Por Christian Coronel

Cinco nuevos compactadores suma la Alcaldía de Maracaibo para la recolección de desechos
Con cinco nuevos camiones compactadores de desechos sólidos, la Alcaldía de Maracaibo a través del Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) reforzará las jornadas de recolección domiciliaria en la ciudad.

Foto: Cortesía

La entrega estuvo a cargo del director general (E) y presidente (E) del Imau, Joemel Robles, acompañado del director del despacho, Gianluigi Di Martino Barboza, durante la jornada que, este sábado 11 de octubre, llevó la municipalidad a los habitantes de la urbanización La Chamarreta y sectores cercanos en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Foto: Cortesía

Las unidades cuentan con una capacidad de 20 yardas cada una. A esta flota se sumó otra una unidad compactadora repotenciada, dos camionetas pick up, para la supervisión de los recorridos, una unidad móvil de transferencia y un autobús para el traslado del personal de la institución.

Foto: Cortesía

Explicó que estos camiones, con los ya entregados el pasado 8 de septiembre, se sumarán al despliegue mancomunado con la Empresa Socialista Maracaibo Oeste, creada por el gobernador bolivariano Luis Caldera con las comunas, y la empresa privada Fospuca.

Robles destacó que esta logística viene a través del Gobierno nacional por lo que agradeció al presidente Nicolás Maduro y al vicepresidente territorial de Obras Públicas y Servicios ministro Jorge Márquez, padrino del estado Zulia, este apoyo para Maracaibo a raíz de la presentación de un proyecto para la limpieza del municipio.

Asimismo, anunció que, “a partir del 1 de noviembre, se implementará un nuevo sistema de recaudación del servicio de recolección domiciliaria en Maracaibo que tendrá un valor de $5 en base al cálculo de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) por lo que en las próximas semanas estaremos firmando convenios con las empresas” para llevar a cabo este proceso para avanzar con la transformación de la ciudad.

Mejora la frecuencia de recolección

Robles anunció además, la incorporación a mediados de noviembre de 60 nuevos camiones compactadores en alianza con la empresa Fospuca, lo que permitirá pasar de una frecuencia de recolección de dos y tres veces por semana a una recolección diaria.

Estima también que, para final de diciembre esta frecuencia se materialice en todas las parroquias del municipio.

Prensa Alcaldía de Maracaibo/Dirección General de Servicios Públicos

