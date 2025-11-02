Cinco turistas alemanes muertos tras avalancha en los Álpes italianos

Cinco turistas alemanes, entre ellos una chica de 17 años, fallecieron por una avalancha de nieve mientras escalaban la Cima Vertana, en el macizo de Ortler, en el Tirol del Sur, en los Álpes italianos.

La avalancha se produjo este sábado 1-Nov y tres de los excursionistas alemanes fueron hallados sin vida poco tiempo después mientras que en la mañana del domingo aparecieron los cuerpos del hombre y de su hija de 17 años, que estaban desaparecidos.

Las cinco víctimas formaban parte del mismo grupo y fueron arrastrados por la avalancha mientras ascendían una canaleta en la cara norte de la Cima Vertana.

La avalancha afectó a dos grupos: el primero, compuesto por tres personas, quedó completamente sepultado, mientras que del segundo, que afectó a cuatro excursionistas, dos sobrevivieron y dieron la alarma.

La tragedia ocurrió a unos 3.200 metros de altitud, la alarma se activó poco antes de las 16:00 horas y se emplearon dos helicópteros de rescate, bomberos y los equipos de Rescate Alpino.

Noticia al Día/EFE