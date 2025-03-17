Cinco venezolanos muertos en brutal accidente de tránsito en Chile

Cuatro menores de edad y un adulto fallecieron, en un brutal accidente de tránsito, en la Ruta 5 Sur, a la altura de Requínoa, en la región O’Higgins, Chile.

Según los primeros antecedentes entregados por Carabineros, el conductor del vehículo se salió de la carretera e impactó contra una barrera.

Al sitio del accidente, ocurrido cerca de las 4:00 de la tarde del domingo 16 de marzo, acudieron los servicios de emergencias como Bomberos y personal del SAMU, para atender a los heridos.

En el sitio murieron los cuatro menores y un adulto, mientras que otras dos personas quedaron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas al Hospital Regional de Rancagua. Todos son venezolanos, pero hasta los momentos se desconocen sus identidades.

De acuerdo a los peritajes de Carabineros, se sospecha que el exceso de pasajeros pudo ser una de las causas de la pérdida de control del vehículo.

Por instrucción de Fiscalía, al lugar concurrió personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros para realizar los peritajes que permitan determinar lo sucedido.

