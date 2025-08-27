Clandestino, más que barbería, una propuesta única de experiencia sensorial

Clandestino trae a Maracaibo una transformación total del concepto tradicional de barbería para convertirse en toda una experiencia, donde lo primordial es hacer sentir al cliente en un lugar especial donde él es su prioridad.

Toda una experiencia de bienestar. Foto: Isidro López

Desde que se entra al lugar, se aprecia que todo su diseño interior está elaborado para que el cliente se despoje del stress cotidiano, en un espacio donde la atención, los sonidos, los colores, los productos y todos los elementos de Clandestino, lo sumergen en un confort y bienestar donde siempre querrá volver.

Clandestino es un lugar donde se funden bar, cafetería, barbería, spa y mucho más. El personal cuenta con una vasta experiencia y cada barbero tiene un estilo único adaptado a los gustos de los distintos clientes.

Gran vairedad de servicios. Foto: Isidro López

También cuentan con un área de depilación láser especial para hombres.

En barbería ofrecen: corte, barba, lavado de cabello, coloración de barba, coloración de cabello, manicure, pedicure.

Depilación láser. Foto: Cortesía

En el área de masaje tienen: masaje relajante cuerpo completo, descontracturante, para atletas + estiramiento deportivo y masajes reductivos.

El bar está bastante surtido tienen desde Té natural hasta whisky Macallan , que pueden ser disfrutados mientras se recibe el servicio o sentado en la barra en buenas conversaciones con amistades. De ahí destaca el trago Smoke Clandestino, una propuesta propia que ya es la favorita de la clientela.

Excelente café. Foto: Isidro López

Si les gusta el café, Clandestino tiene una propuesta especial con granos de café importado Sumatra el cual es un café tostado y de excelente sabor para preparar espressos, capucchinos y machiatos, de la mano de experimentados baristas.

Clandestino está ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Terraza 77, en la avenida 3F con calle 77 ( 5 de julio), atienden en horario: Lunes – jueves desde las 8:00 AM a 6:00 PM y viernes y sábado 8:00 AM a 9:00 PM. Para mejor información los pueden seguir en su cuenta de Instagram @clandestinove77

Espacios llenos de confort y comodidad. Foto: Cortesía

Smoke Clandestino, trago de la casa. Foto: Cortesía

