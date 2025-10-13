Clara Fuentes se alzó con el título Mundial de Parapotencia

La venezolana Clara Fuentes se coronó campeona este fin de semana en el Campeonato Mundial de Parapotencia, celebrado en El Cairo, Egipto, al levantar un total de 239 kilogramos en la categoría de los 50 kg.

Con 28 años de edad, Fuentes se impuso en una reñida competencia frente a las nigerianas Esther Nworgu y Rukayat Ajiboye, quienes ofrecieron una dura batalla por el podio.

Desde su primer intento, la criolla marcó diferencia al alzar 118 kg, superando por tres kilos a Ajiboye. Sin embargo, Nworgu igualó la marca, manteniendo la tensión en la lucha por el oro.

En la segunda ronda, la mayoría de las competidoras quedó fuera de la contienda por el primer lugar. La disputa se centró entonces entre Fuentes y Nworgu. La venezolana respondió con un sólido levantamiento de 121 kg, mientras que la nigeriana se quedó en 120, dejando todo para el tercer intento.

En la ronda definitiva, Ajiboye no logró superar los 118 kg, y Nworgu falló en su intento de levantar 125 kg. Aunque Fuentes tampoco pudo con esa marca en su último intento, ya había asegurado el título mundial con su desempeño anterior.

En la misma división, la también venezolana Oriana Terán finalizó en la novena posición tras levantar 92, 95 y 97 kg en sus tres intentos.

Este triunfo representa la segunda medalla mundialista para Clara Fuentes, quien ya había conquistado la plata en el Mundial de Tiflis, Georgia, en 2021.

