CLEZ propone creación de institutos municipales para la formación y educación vial de motorizados en el Zulia

Este lunes 13 de octubre culminó el ciclo de consultas públicas para el Proyecto de Le Especial sobre Regulación Complementaria del Uso de Motos en el Zulia, normativa que busca crear conciencia en la ciudadanía en función de prevenir accidentes de tránsito y el derecho a la vida.

La actividad encabezada por la diputada Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia tuvo lugar en el salón de sesiones Dr. Jesús Enrique Lossada de la Alcaldía de Maracaibo, donde también estuvieron presentes los legisladores Edgar Antúnez, José Sierra (presidente de la comisión que propuso el proyecto de ley), Maribel Briceño, Alberto Hernández, Marcos Ruiz y la concejala Jessy Gascona, presidenta de la Cámara Municipal de Maracaibo.

También asistieron Gleiman Vanegas, coordinador regional de sindicato nacional de motorizados, el comisario José Primera, Director de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, Enyelbert Atencio, comandante de Cuerpo de Bomberos, así como otros jefes de policiales y prevención en la región zuliana y representantes de gremios motorizados, quienes participaron en la consulta aportando nuevas ideas y puntos de vista para reforzar el proyecto de ley.

