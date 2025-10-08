Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Clezulia aprobó proyecto de acuerdo en respaldo al Consejo Nacional por la Soberania y la Paz

En sesión ordinaria realizada este martes siete de octubre, el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), aprobó de manera unánime…

Por Christian Coronel

Clezulia aprobó proyecto de acuerdo en respaldo al Consejo Nacional por la Soberania y la Paz
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En sesión ordinaria realizada este martes siete de octubre, el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), aprobó de manera unánime el proyecto de acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberania y la Paz, propuesto por el legislador José Sierra, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Participación Política y Derechos Humanos.

Foto: Cortesía

Este proyecto tiene como principio, respaldar la instalación del Consejo Nacional por la Soberania y la Paz capítulo Zulia, como un espacio de promoción de "la verdad, la defensa de la patria y el resguardo de la integridad territorial, frente a la injerencia y amenazas por parte de la fuerza militar de los Estados Unidos".

Foto: Cortesía

Además de convocar a las organizaciones del poder popular, como expresión del más alto nivel organizativo del pueblo venezolano, a la participación activa por la estabilidad de la patria, exhortando al desarrollo de acciones permanentes que favorezcan la convivencia pacífica y el diálogo social dentro de las comunidades para el fortalecimiento de las instituciones y la soberanía nacional.

Foto: Cortesía

"Con la aprobación unánime de este acuerdo, nuestro parlamento zuliano sale con una voz firme, seria y fuerte en favor de nuestro territorio y de la paz permanente que es un derecho humano sagrado de este pueblo venezolano", expresó el legislador Sierra.

Foto: Cortesía

Por su parte, la presidenta del Parlamento zuliano, Magdely Valbuena, reafirmó el apoyo rotundo a este acuerdo por la soberania y la paz nacional, enfatizando que desde el gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro, se han venido desarrollando políticas y tomando acciones para la unidad, que permitan resguardar y proteger la nación venezolana.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Nota de Prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 206 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 196 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 172 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 171 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 126 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 79 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 71 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 71 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 70 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 52 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (4%, 50 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 47 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 42 Votos)
  • Popular 95.5 FM (2%, 32 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (2%, 30 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 5 Votos)

Votantes totales: 1.420

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

Kristi Noem determina que Venezuela ya no cumple con los requisitos para su designación al TPS

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Noticias Relacionadas

Al Dia

Violaron a niño de 5 años dentro de un preescolar en Yaracuy: Fiscal General ordenó investigar el caso

Los familiares exigen justicia
Farándula

"Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

Un conflicto público que mezcla redes sociales, fotos filtradas, audios y acusaciones volvió a poner en el ojo público a…
Zulia

Una gran tromba marina se avistó en el Lago de Maracaibo cerca de Planta Lama

Una tromba marina es una columna de aire giratoria que se forma sobre cuerpos de agua, similar a un tornado, pero generalmente menos destructiva
Deportes

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Los ocho equipos de la liga ya conocen con quién se enfrentarán en la temporada regular


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025