Clezulia aprobó proyecto de acuerdo en respaldo al Consejo Nacional por la Soberania y la Paz

En sesión ordinaria realizada este martes siete de octubre, el Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ), aprobó de manera unánime el proyecto de acuerdo en respaldo a la instalación del Consejo Nacional por la Soberania y la Paz, propuesto por el legislador José Sierra, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Participación Política y Derechos Humanos.

Este proyecto tiene como principio, respaldar la instalación del Consejo Nacional por la Soberania y la Paz capítulo Zulia, como un espacio de promoción de "la verdad, la defensa de la patria y el resguardo de la integridad territorial, frente a la injerencia y amenazas por parte de la fuerza militar de los Estados Unidos".

Además de convocar a las organizaciones del poder popular, como expresión del más alto nivel organizativo del pueblo venezolano, a la participación activa por la estabilidad de la patria, exhortando al desarrollo de acciones permanentes que favorezcan la convivencia pacífica y el diálogo social dentro de las comunidades para el fortalecimiento de las instituciones y la soberanía nacional.

"Con la aprobación unánime de este acuerdo, nuestro parlamento zuliano sale con una voz firme, seria y fuerte en favor de nuestro territorio y de la paz permanente que es un derecho humano sagrado de este pueblo venezolano", expresó el legislador Sierra.

Por su parte, la presidenta del Parlamento zuliano, Magdely Valbuena, reafirmó el apoyo rotundo a este acuerdo por la soberania y la paz nacional, enfatizando que desde el gobierno nacional que lidera el presidente Nicolás Maduro, se han venido desarrollando políticas y tomando acciones para la unidad, que permitan resguardar y proteger la nación venezolana.

