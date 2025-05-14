Clínica La Milagrosa inaugura moderna Unidad de Gastroenterología en su sede de La Limpia

Basado en la más moderna tecnología, la Clínica La Milagrosa, Dr. Carlos Alaimo inaugura Unidad de Gastroenterología en su sede de La Limpia que atenderá tanto a los afiliados a los planes de Salud Vital como a la población en general que requiera los servicios de consulta y exámenes para sus tratamientos médicos.

Bendición de Unidad de Gastroenterología. Foto: Isidro López

Con la bendición del padre Edgar Doria, la presencia de la directora general, Lic. María Alejandra Alaimo y el personal profesional que labora en la clínica, los presentes, realizaron un brindis especial por la apertura de este nuevo espacio que amplía los servicios médicos de la institución a la población zuliana.

María Alejandra Alaimo destacó que la bendición de la Unidad de Gastroenterología es un abreboca de la pronta inauguración de otros servicios que brindarán en la sede de La Limpia “Como la unidad de diagnóstico que contempla la Unidad de Tomografías, Ecografías, Rayos X, Unidad de Cardiología con ecocardiogramas, ecografía general. Tenemos consulta externa que ya está operando, así como también laboratorio y la Unidad de Patología”.

Informó además la directora general que “Actualmente tenemos consultas externas en medicina interna, pediatría, medicina familiar, cardiología, ginecología, traumatología y estamos próximos a tener lo que es la parte de imágenes como tomografía, rayos X, ecografía y la unidad de cardiología”.

Tecnología moderna al servicio de la población zuliana. Foto: Isidro López

Para culminar, Alaimo expresó que, para finales de este año o principios del próximo, estarán abriendo la segunda fase de la sede de la clínica que ofrecerá hospitalización, cirugía y maternidad.

Por su parte, Ana Boscán, Médico gastroenterólogo, detalló que la nueva Unidad de Gastroenterología “Cuenta con una sala de endoscopia, gastrocolonoscopia de alta calidad de imagen que nos permite tomar biopsias” destacando que se puede descubrir de esta manera con bastante antelación las enfermedades gastrointestinales.

Brindis por los éxitos de la Clínica La Milagrosa. Foto: Isidro López

La sede de La Limpia de la Clínica La Milagrosa, Dr. Carlos Alaimo, se encuentra en el sector La Macandona y tiene la cuenta de Instagram @lamilagrosaips.

Padre Edgar Doria bendijo la nueva unidad de la Clínica La Milagrosa. Foto: Isidro López

Excelentes profesionales de la Clínica La Milagrosa. Foto: Isidro López

Noticia al Día