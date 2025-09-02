Clínica La Milagrosa sigue llevando salud a las parroquias de Maracaibo

La Clínica La Milagrosa, en un esfuerzo por extender sus servicios a la comunidad, realizó este sábado 30 de agosto una exitosa jornada socio-médica en la parroquia La Victoria de Maracaibo.

El evento, que tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, contó con una masiva participación de la comunidad, que acudió desde tempranas horas para recibir atención gratuita.

Varios srvicios médicos ofrecidos para la comunidad. Foto: Xiomara Solano

La jornada, organizada en conjunto con aliados estratégicos como Salud Vital, Ave del Paraíso y la Arquidiócesis de Maracaibo, ofreció una amplia gama de servicios médicos de alta calidad. Los asistentes tuvieron acceso a consultas de medicina interna, ginecología, pediatría, vacunación y odontología, esta última gracias a la colaboración de la clínica Ave del Paraíso. Adicionalmente, se brindaron servicios de optometría, cortesía de Óptica Israel.

También ofrecieron medicamentos a la población. Foto: Xiomara Solano

Un día de servicios y alegría para toda la familia

Más allá de la atención médica, la jornada se transformó en un espacio de bienestar integral. Las familias de La Victoria disfrutaron de servicios de corte de cabello, refrigerios y una variedad de actividades recreativas, incluyendo la entrega de regalos para los niños, haciendo de la experiencia un día memorable para todos.

Los niños también disfrutaron un día lleno de alegría y regalos. Foto: Xiomara Solano

La Clínica La Milagrosa y sus aliados han manifestado su compromiso de continuar con estas iniciativas. Ya están planificando su próxima jornada médica gratuita en el sector de La Rotaria, donde esperan replicar el éxito y el impacto positivo en la comunidad.

Gran participación de la población de la parroquia de La Victora. Foto: Xiomara Solano

Para conocer más sobre sus futuras actividades y los lugares de sus próximas jornadas de salud, se invita a la población a seguir la cuenta de Instagram @lamilagrosaips.

