Viernes 31 de octubre de 2025
Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo

Está ubicado en el sótano del Centro Comercial Costa Verde, en la Avenida Bella Vista.

Por Isidro Lopez

Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo
Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo. Foto: Isidro López
En el sótano del Centro Comercial Costa Verde, el Club Químico es el nuevo sitio nocturno que trae la fórmula perfecta para tener la mejor rumba en Maracaibo.

Desde ayer jueves 30 de octubre, Club Químico abrió sus puertas con una noche especial para invitados y amigos que pudieron disfrutar de la excelente música de los DJ¨s Erick Zicardi y Roxx quienes pusieron a bailar a todos con sus contagiantes pistas.  

La fórmula para la mejor rumba en Maracaibo. Foto: Isidro López

El nuevo sitio presenta un diseño especialmente creado para la comodidad y el disfrute de los clientes, con una atención excelente y rápida que hacen pasar agradables momentos de diversión con los mejores DJ´s de la ciudad.

Club Químico tiene la fórmula para disfrutar la Feria de la Chinita

Alexandro Arellano, gerente del Club Químico, detalló que el lugar ha sido pensado para que las personas tengan un lugar de relax y disfrute con buena seguridad, confort y en una zona de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad.

Ubicado en el Centro Comercial Costa Verde. Foto: Isidro López

También informó que para este viernes 31 tienen programada una espectacular fiesta de Halloween con unos precios bastante económicos y con los DJ¨s Erick Zicardi y Carlos Boss, por lo que hace extensiva la invitación a todos para que asistan a este evento temático del Club Químico.

Club Químico estará celebrando además la Feria de la Chinita y para ello han programado una serie de actividades desde el jueves 13 de noviembre hasta el lunes 17, donde realizarán el gran amanecer.

Todo está diseñado para las mejores noches de rumba. Foto: Isidro López

Para mejor información pueden seguirlos en su cuenta de Instagram @clubquimico donde informan en detalle de todas sus actividades programadas para los próximos meses.

Club Químico los espera con una buen programación de eventos. Foto: Isidro López

Lee también: TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
