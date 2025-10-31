Club Químico; el laboratorio donde se crea la mejor rumba en Maracaibo

En el sótano del Centro Comercial Costa Verde, el Club Químico es el nuevo sitio nocturno que trae la fórmula perfecta para tener la mejor rumba en Maracaibo.

Desde ayer jueves 30 de octubre, Club Químico abrió sus puertas con una noche especial para invitados y amigos que pudieron disfrutar de la excelente música de los DJ¨s Erick Zicardi y Roxx quienes pusieron a bailar a todos con sus contagiantes pistas.

La fórmula para la mejor rumba en Maracaibo. Foto: Isidro López

El nuevo sitio presenta un diseño especialmente creado para la comodidad y el disfrute de los clientes, con una atención excelente y rápida que hacen pasar agradables momentos de diversión con los mejores DJ´s de la ciudad.

Club Químico tiene la fórmula para disfrutar la Feria de la Chinita

Alexandro Arellano, gerente del Club Químico, detalló que el lugar ha sido pensado para que las personas tengan un lugar de relax y disfrute con buena seguridad, confort y en una zona de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad.

Ubicado en el Centro Comercial Costa Verde. Foto: Isidro López

También informó que para este viernes 31 tienen programada una espectacular fiesta de Halloween con unos precios bastante económicos y con los DJ¨s Erick Zicardi y Carlos Boss, por lo que hace extensiva la invitación a todos para que asistan a este evento temático del Club Químico.

Club Químico estará celebrando además la Feria de la Chinita y para ello han programado una serie de actividades desde el jueves 13 de noviembre hasta el lunes 17, donde realizarán el gran amanecer.

Todo está diseñado para las mejores noches de rumba. Foto: Isidro López

Para mejor información pueden seguirlos en su cuenta de Instagram @clubquimico donde informan en detalle de todas sus actividades programadas para los próximos meses.

Club Químico los espera con una buen programación de eventos. Foto: Isidro López

