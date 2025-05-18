Sábado 23 de agosto de 2025
Al Dia

CNE afirmó que ya está listo el material electoral en su totalidad para el 25-May

En ese sentido, recalcó que están disponibles 15.736 centros de votación, 27.713 mesas electorales y 1.236 centros de contingencia

Por Andrea Guerrero

CNE afirmó que ya está listo el material electoral en su totalidad para el 25-May
Foto: Agencia
Este domingo 18 de mayo, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Quintero, informó que el 100% del material electoral que se usará en los comicios del 25 de mayo, así como las mesas electorales, ya están listos y desplegados por todo el país.

En ese sentido, recalcó que están disponibles 15.736 centros de votación, 27.713 mesas electorales y 1.236 centros de contingencia.

Así lo manfestó Quintero junto a los rectores principales del CNE Rosalba Gil y Aimé Nogal en el marco de la auditoría del predespacho de las máquinas que servirán para elegir los 569 cargos en el proceso para el proceso regional y legislativo.

Señaló que para el proceso de configuración de las máquinas de votación se disponen de 124 operadores configurando y otros 100 haciendo una revisión en línea, para así hacer llegar las máquinas a cada centro de votación de todo el territorio nacional. Sin embargo, para este proceso de auditoría solo estuvieron habilitadas 40 estaciones con 40 operadores.

«Las impresiones que tenemos de los técnicos y las organizaciones con fines políticos es que sin duda esta es una auditoría que les permite a ellos verificar lo que hemos denominado la cadena de confianza. Ellos validan que las máquinas que ya salieron a los 24 estados fueron configuradas con el software y los datos que ellos previamente auditaron», expresó Quintero.

Aseveró que hay un 85% de avance en las actividades electorales que lleva adelante el CNE, al igual que recordó que esta será la primera eleccion de representantes para el estado Guayana Esequiba, donde se escogerán ocho diputados a la Asamblea Nacional y otros siete para el Consejo Legislativo, además del gobernador.

Carlos Quintero dijo que el CNE cuenta con una movilización de 488.000 personas y 5.362 profesionales técnicos para asegurar el buen funcionamiento de las máquinas y los centros, enfatizando que se ha hecho una labor importante en materia de comunicaciones a fin de garantizar el envío de la data a la sala de totalización.

En relación a la protección de la jornada dijo que «la Operación República desplegará 412.887 efectivos en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de todo el material electoral, los centros y que el proceso se haga pacíficamente».

Noticia al Día / Unión Radio

Temas:

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
