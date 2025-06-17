CNE culmina proceso de recepción de postulaciones para las elecciones municipales del 27-Jul

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, informó que este martes, 17 de junio finaliza el proceso de recepción de los requisitos para presentar las postulaciones de los candidatos de cara a los comicios de alcaldes y concejales municipales pautadas para el 27 de julio.

En este sentido, Amoroso, señaló que el cronograma electoral se encuentra en ejecución conforme al artículo 59 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales.

Indicó que para el proceso municipal se nombrarán 2 mil 806 cargos, los cuales estarán divididos en 335 alcaldes, 2.471 concejales que a su vez estarán conformados por 1.420 concejales por votación de lista, esto equivale el 60 %; 982 concejales por votación nominal, esta cifra equipara el 40 %; 69 concejales en representación de los pueblos indígenas.

"El domingo 27 de julio de 2025 el pueblo venezolano nuevamente reafirmará un vez más su compromiso con la democracia y la paz", señaló.

Asimismo, recordó que para la fecha también se realizará la Consulta Popular dirigida a la juventud.

Para los venideros comicios están convocados 1 millón 524 mil 126 electores, mientras la campaña se desarrolla desde el 11 de junio hasta el 24 de julio, según información del ente comicial.

Noticia al Día/Con información de UR