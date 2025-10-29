Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Cocodrilos podrían ser avistados en las calles de Jamaica tras el huracán Melissa

La tormenta provoca que estos reptiles abandonen su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes.

Por Pasante1

Cocodrilos podrían ser avistados en las calles de Jamaica tras el huracán Melissa
Las autoridades de Jamaica emitieron una advertencia sobre el riesgo de cocodrilos en zonas residenciales tras el paso del huracán Melissa. La tormenta provoca que estos reptiles abandonen su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes.

La Autoridad Regional de Salud del Sudeste (SERHA) insta a los residentes a estar atentos y evitar áreas inundadas, especialmente en distritos como Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

En un anuncio de servicio público en Instagram, SERHA señala: “El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales”.

Esta advertencia lleva a las autoridades a recomendar que los ciudadanos se mantengan alejados de las zonas afectadas y protejan a niños y mascotas.

SERHA también informó a la población que no debe intentar capturar ni dañar a los cocodrilos desplazados. En caso de avistamientos, se solicita que se notifique de inmediato a la Autoridad Nacional de Protección Ambiental (NEPA) y se mantengan patios y desagües libres de escombros para evitar la acumulación de agua.

El impacto del huracán se refleja no solo en el riesgo de fauna desplazada, sino también en la pérdida de vidas. Al menos nueve personas mueren en el Caribe debido al ciclón, incluyendo tres en Jamaica. Las autoridades están en alerta máxima, pidiendo evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de emergencia.

Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico, refuerza el llamado a la precaución al salir, advirtiendo sobre los riesgos inmediatos y los peligros ocultos que persisten. El gobierno jamaicano suspende el transporte y enfatiza la importancia de la seguridad, alertando sobre posibles fraudes en productos básicos.

El primer ministro Andrew Holness destacó que la seguridad y el bienestar de los jamaicanos son la prioridad del Gobierno. Con la declaración de zona amenazada y la activación de mecanismos de respuesta, se busca enfrentar la emergencia que deja el huracán Melissa, un sistema de categoría 5 sin precedentes, que atraviesa la isla y pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

La devastación provocada por Melissa exige esfuerzos para restablecer servicios básicos y prevenir daños adicionales, mientras la comunidad se enfrenta a la inquietante presencia de cocodrilos en sus vecindarios.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

