Cocodrilos podrían ser avistados en las calles de Jamaica tras el huracán Melissa

Las autoridades de Jamaica emitieron una advertencia sobre el riesgo de cocodrilos en zonas residenciales tras el paso del huracán Melissa. La tormenta provoca que estos reptiles abandonen su hábitat natural, generando preocupación entre los habitantes.

La Autoridad Regional de Salud del Sudeste (SERHA) insta a los residentes a estar atentos y evitar áreas inundadas, especialmente en distritos como Kingston, Saint Andrew, Saint Thomas y Saint Catherine.

En un anuncio de servicio público en Instagram, SERHA señala: “El aumento del nivel del agua en ríos, barrancos y pantanos podría provocar que los cocodrilos se desplacen a zonas residenciales”.

Esta advertencia lleva a las autoridades a recomendar que los ciudadanos se mantengan alejados de las zonas afectadas y protejan a niños y mascotas.

SERHA también informó a la población que no debe intentar capturar ni dañar a los cocodrilos desplazados. En caso de avistamientos, se solicita que se notifique de inmediato a la Autoridad Nacional de Protección Ambiental (NEPA) y se mantengan patios y desagües libres de escombros para evitar la acumulación de agua.

El impacto del huracán se refleja no solo en el riesgo de fauna desplazada, sino también en la pérdida de vidas. Al menos nueve personas mueren en el Caribe debido al ciclón, incluyendo tres en Jamaica. Las autoridades están en alerta máxima, pidiendo evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de emergencia.

Evan Thompson, director principal del Servicio Meteorológico, refuerza el llamado a la precaución al salir, advirtiendo sobre los riesgos inmediatos y los peligros ocultos que persisten. El gobierno jamaicano suspende el transporte y enfatiza la importancia de la seguridad, alertando sobre posibles fraudes en productos básicos.

El primer ministro Andrew Holness destacó que la seguridad y el bienestar de los jamaicanos son la prioridad del Gobierno. Con la declaración de zona amenazada y la activación de mecanismos de respuesta, se busca enfrentar la emergencia que deja el huracán Melissa, un sistema de categoría 5 sin precedentes, que atraviesa la isla y pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades.

La devastación provocada por Melissa exige esfuerzos para restablecer servicios básicos y prevenir daños adicionales, mientras la comunidad se enfrenta a la inquietante presencia de cocodrilos en sus vecindarios.

Pasante/Leila González/Noticia al día