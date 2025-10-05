Domingo 05 de octubre de 2025
COFIEZU invita a la primera Jornada Científica de Fisioterapia en Zulia

La primera Jornada Científica de Fisioterapia, está prevista los días 9 y 10 de octubre

Por Daniel García

COFIEZU invita a la primera Jornada Científica de Fisioterapia en Zulia
Foto: Cortesía
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia, conmemorado el pasado 8 de septiembre, el Comité de Reactivación del Colegio de Fisioterapeutas del Estado Zulia (COFIEZU) extiende una cordial invitación a todos los profesionales de la fisioterapia del estado Zulia y de Venezuela a participar en la primera Jornada Científica de Fisioterapia, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre en las instalaciones de la Villa Deportiva del Zulia “Arquímedes Herrera”.

Este importante encuentro contará con la participación de más de 10 ponentes especializados en rehabilitación física y fisioterapia, quienes abordarán temáticas de gran relevancia para el gremio, tales como biomecánica, fisioterapia del suelo pélvico y aspectos clave de la Ley del Ejercicio de la Fisioterapia.

La jornada cuenta con el respaldo de la Federación Venezolana de Fisioterapeutas (FVFT), consolidándose como un espacio de actualización profesional, intercambio de conocimientos y fortalecimiento institucional.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número 0412-6406336, seguir la cuenta oficial en Instagram @colftzulia, o escribir al correo electrónico [email protected].

