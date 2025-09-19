Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, reportó el colapso de una vivienda de tres niveles ubicada en el sector La Esperanza, parroquia Altagracia.

Según la legisladora, quipos de rescate lograron rescatar con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Vargas para recibir atención médica. Sin embargo, una mujer de 61 años permanece desaparecida, por lo que se mantiene activo el puesto de comando en la zona para continuar con las labores de búsqueda.

Meléndez informó a través de su cuenta en Instagram que las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en espacios seguros, mientras técnicos del Instituto de Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias (Ingra) realizan inspecciones estructurales para descartar nuevos peligros.

"Continuamos trabajando desde el puesto de comando de atención al ciudadano", indicó Meléndez a VTV vía telefónica.

Noticia al Día / Carmen Meléndez en Ig/VTV