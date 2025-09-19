Viernes 19 de septiembre de 2025
Al Dia

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida

Equipos de rescate lograron extraer con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Vargas para recibir atención médica

Por Andrea Guerrero

Colapsó vivienda en Caracas: Tres personas rescatadas y una mujer de 61 años continúa desaparecida
Foto: Agencia
Durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, reportó el colapso de una vivienda de tres niveles ubicada en el sector La Esperanza, parroquia Altagracia.

Según la legisladora, quipos de rescate lograron rescatar con vida a tres personas, quienes fueron trasladadas al Hospital Vargas para recibir atención médica. Sin embargo, una mujer de 61 años permanece desaparecida, por lo que se mantiene activo el puesto de comando en la zona para continuar con las labores de búsqueda.

Meléndez informó a través de su cuenta en Instagram que las familias vecinas afectadas están siendo atendidas y reubicadas temporalmente en espacios seguros, mientras técnicos del Instituto de Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias (Ingra) realizan inspecciones estructurales para descartar nuevos peligros.

"Continuamos trabajando desde el puesto de comando de atención al ciudadano", indicó Meléndez a VTV vía telefónica.

Noticia al Día / Carmen Meléndez en Ig/VTV

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Basílica y Gobernación firmaron convenio para adquisición e instalación de nuevos equipos de sonido: Juramentados 74 Servidores de María

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Zulia amanece con lluvias dispersas y cielo nublado

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Helicóptero con Donald y Melania Trump a bordo sufre un fallo en pleno vuelo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 19 de septiembre de 2025

