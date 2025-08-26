Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Colegio de Contadores Públicos del Zulia propone mesas de trabajo para enfrentar la crisis económica

Ante problemáticas como el diferencial cambiario, la ausencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el aumento de las multas tributarias, el gremio contable zuliano presenta soluciones concretas para enfrentar la situación del país.

Por Candy Valbuena

Colegio de Contadores Públicos del Zulia propone mesas de trabajo para enfrentar la crisis económica
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La situación económica de Venezuela está marcada por múltiples factores que distorsionan la estabilidad y viabilidad del aparato productivo y financiero.

Ante este escenario, el sector empresarial emprendió diversos procesos de readaptación estratégica para enfrentar las exigencias financieras y garantizar la operatividad de sus negocios.

James Ramos Ariza, presidente del Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia, destacó que entre las prácticas más comunes adoptadas por los comerciantes se encuentran “las ofertas, los descuentos, la consignación, el pago en moneda fuerte, la diversificación de servicios y el crédito a mediano plazo”.

El especialista señaló que estos son los mecanismos que permiten sostener la actividad comercial en los principales centros económicos del país.

Primera problemática: El diferencial cambiario

Ariza señaló que el principal factor que genera “mayor impacto” en el proceso productivo y comercial del país es el diferencial cambiario entre el dólar oficial, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV), y la divisa no oficial.

Indicó que esta brecha, incide directamente en la fijación de precios y genera distorsiones que afectan tanto a productores como a consumidores.

En ese sentido, instó a “emplazar a la directiva” del ente emisor, recordando que el artículo 318 de la Constitución establece como función esencial “lograr la estabilidad de los precios y preservar el valor interno y externo” del bolívar.

A juicio del contador, es urgente corregir la crisis cambiaria, ya que “afecta de forma directa al consumidor final”.

“Se debe garantizar que el mercado oficial satisfaga la demanda o, en su defecto, que sea más eficiente”, agregó.

Asimismo, reiteró que las asignaciones en divisas deben destinarse exclusivamente a los “procesos de producción y servicios que se requieren”, evitando que los ciudadanos recurran a la compra y venta de moneda como práctica especulativa que distorsiona el mercado cambiario.

Segunda situación: Ausencia del INPC

El presidente del gremio instó al Banco Central de Venezuela (BCV) que publique de forma constante y oportuna el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), señalando que su ausencia genera “una profunda incertidumbre en el sector empresarial”.

Advirtió que estos indicadores son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas en materia financiera, tributaria y operativa, además de servir como referencia clave para la planificación económica de la colectividad.

Cabe destacar que la falta de actualización o difusión oportuna de estos datos limita la capacidad de análisis del sector privado y obstaculiza la preparación de información contable y fiscal con criterios técnicos y realistas.

Tercer problema: Aumento de multas tributarias

Otro factor que impacta negativamente al sector empresarial es “el incremento de multas establecidas por la administración tributaria a los contribuyentes”.

James Ramos Ariza señaló que, en varios casos, estas sanciones no se ajustan a lo previsto en el Código Orgánico Tributario (COT), lo que genera preocupación en el gremio.

Desde su punto de vista, esta política no genera impacto positivo en la recaudación ni en el estímulo a la formalidad empresarial.

“Inciden de forma contraria a lo que el gobierno, los empresarios, los gremios, las cámaras y los consumidores debemos promover: ampliar la base de contribuyentes, formalizar el mercado electrónico, aliviar la carga tributaria existente y generar una gran campaña de entrega y exigencia de factura”, puntualizó.

El Colegio de Contadores Públicos del estado Zulia reafirma su disposición de participar activamente en reuniones y mesas de trabajo que permitan construir soluciones concretas ante la crisis económica que atraviesa el país.

El gremio considera urgente una articulación multisectorial que permita diseñar soluciones sostenibles, inclusivas y técnicamente viables.

Apostamos por una gran campaña nacional de entrega y exigencia de factura, como herramienta clave para ampliar la base de contribuyentes, fortalecer la cultura tributaria.

Lee también: Con éxito se realizaron las ponencias sobre la jornada tributaria en el colegio de Contadores Públicos del Zulia 

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Orgullo para Venezuela: Arzobispo maracucho lleva la agenda diaria del papa León XIV

Orgullo para Venezuela: Arzobispo maracucho lleva la agenda diaria del papa León XIV

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 26 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este martes 26 de agosto

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

Ranger Suárez fue elegido Jugador de la Semana en la Liga Nacional

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

AmeriCup 2025: Venezuela termina la fase de grupos con una victoria ante Panamá

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Liverpool vence sobre la hora al Newcastle con gol del adolescente Ngumoha

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Polisur lo arrestó por presunto acoso sexual a su hijastra

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Independiente expulsa a 25 barras involucrados en ataques a hinchas de U de Chile

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Este 25 de agosto se cumplen 13 años de la tragedia de Amuay

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

Sin Neymar ni Vinicius: Brasil anunció sus convocados para la última doble fecha de Eliminatorias

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

La Bandera de Maracaibo (por el Dr. Reyber Parra Contreras)

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Rumoran que Cazzu y Noriel andan en amoríos

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Reportan un tirador activo en la universidad estadounidense de Arkansas

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Djokovic debutó con victoria en el US Open tras pasar por problemas físicos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Al Dia

Colegio de Contadores Públicos del Zulia propone mesas de trabajo para enfrentar la crisis económica

Ante problemáticas como el diferencial cambiario, la ausencia del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el aumento de las multas tributarias, el gremio contable zuliano presenta soluciones concretas para enfrentar la situación del país.
Al Dia

¿Por qué tenemos dos apellidos y algunos se niegan a usarlos?: Son nombres "raros"

En Maracaibo, como en cualquier otra región, la percepción de "raro" en los apellidos es subjetiva y puede variar mucho.
Al Dia

Murió Manuel de la Calva, miembro del ‘Dúo Dinámico’ de España

Sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace tres años, en el que se desplomó, confirmó Ramón Arcusa, pareja artística del cantante

Al Dia

Creatina: el suplemento natural que potencia fuerza y energía

Se ha vuelto popular entre deportistas y personas activas que quieren ganar masa muscular, mejorar su rendimiento físico y sentirse con más energía en cada entrenamiento.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025