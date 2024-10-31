Colombia no reconocerá resultados en Venezuela si no presentan actas antes de investidura

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reiteró este miércoles que su país no reconocerá los resultados de las elecciones de Venezuela si no son presentadas las actas antes del 10 de enero de 2025, cuando culmina el actual periodo presidencial de Nicolás Maduro.

«La postura del Gobierno Nacional sigue siendo clara: la presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025», expresó Murillo en un mensaje publicado en la red social X.

Agregó: «De lo contrario, como ya lo ha expresado el señor presidente (Gustavo Petro), Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados«, en referencia a los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

EFE/Unión Radio