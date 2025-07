Colombia y EEUU llaman a consultas a sus embajadores

En reciprocidad con la medida adoptada por EE.UU., el presidente colombiano, Gustavo Petro, llamó este jueves 3 de julio "a consultas" a su embajador en Washington, Daniel García Peña.

"Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor [John T. McNamara, encargado de [negocios de] la Embajada de EE.UU. en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña", escribió el mandatario en su cuenta de X.

A ese respecto, precisó que García Peña deberá informarle sobre el desarrollo de la agenda bilateral, que contempla, entre otros puntos, la descarbonización, la conexión eléctrica de Panamá con Suramérica, la revitalización de la Amazonía, la lucha contra el narcotráfico trasnacional, la migración, la reforma del sistema financiero global, la celebración de una cumbre entre EE.UU. y la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños (Celac); y la construcción de la paz dentro y fuera de la región.

"Todas mi cartas y comunicaciones al presidente [Donald] Trump las he escrito personalmente y este comunicado, igualmente, lo hago desde mi pensamiento y mis manos", recalcó Petro en un día complicado para su gestión, ya que coincidió con la renuncia de su canciller, Laura Sarabia.

"Declaraciones infundadas y reprensibles"



Previamente, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, convocó "consultas urgentes" a John T. McNamara, encargado de negocios interino de la Embajada estadounidense en Colombia, en función de lo que calificó "declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del Gobierno" de ese país suramericano.

Recalled our Chargé d’Affaires ad interim from Bogotá for urgent consultations following baseless and reprehensible statements from senior Colombian government officials. Our nation is committed to the U.S.-Colombia bilateral relationship and the Colombian people. We will remain…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 3, 2025

En un comunicado difundido por el Departamento de Estado, bajo la firma de la portavoz Tammy Bruce, se advierte que Washington "está adoptando otras medidas" orientadas a dejar clara su "profunda preocupación por el estado actual" de las relaciones bilaterales.

No obstante, Washington insiste en que pese a las "diferencias" con la gestión de Petro, "Colombia sigue siendo un socio estratégico esencial".

El detonante



En la víspera, Petro instó a la Justicia estadounidense a investigar un plan sedicioso que habría sido alentado por el excanciller Álvaro Leyva Durán. Aparentemente, el político pidió la colaboración de los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, de acuerdo con unos audios revelados por el diario El País.

"Hay un golpe en flagrancia y hay que investigarlo y solicitarle a la Justicia de los EE.UU. que investigue", demandó el mandatario en un extenso posteo divulgado en su cuenta de X. En el escrito, Petro explicó la trama golpista en su contra y la comparó con otras tentativas semejantes que han tenido lugar en la región.

Una fuente cercana al Partido Republicano le relató al medio español que el exdiplomático "tenía todas las herramientas para ejecutar un plan", expulsar a Petro de su posición y reemplazarlo con la vicepresidenta Francia Márquez.

Noticia al Día/RT