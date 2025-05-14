Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Comenzó el cortejo fúnebre para despedir a José ‘Pepe’ Mujica

Pepe Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años

Por Candy Valbuena

Comenzó el cortejo fúnebre para despedir a José ‘Pepe’ Mujica
Foto: AFP
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Acompañado por miles de personas, el cortejo fúnebre del expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica partió este miércoles, 14 de mayo desde la Torre Ejecutiva de Montevideo hacia el Palacio Legislativo, donde sus restos serán velados.

Foto: AFP

A pocos metros de la salida, en la puerta del Palacio Estévez y acompañado por la viuda de Mujica, Lucía Topolansky, el actual mandatario, Yamandú Orsi, colocó el pabellón patrio sobre el féretro, que es trasladado en una carreta.

Minutos después, entre aplausos, el cortejo fúnebre partió hacia la avenida 18 de julio de Montevideo -la principal de la capital- por la que marchará hacia la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

Foto: RRSS

Delante de la carreta, cientos de militantes del Movimiento de Participación Popular, histórico sector del Frente Amplio creado por el exmandatario, marchan con banderas y vestidos de negro con una camiseta que en su espalda tiene la leyenda: "No me voy, estoy llegando".

Dicha frase fue pronunciada por Mujica el 1 de marzo de 2015, cuando dejó la Presidencia del país tras cinco años. "No me voy, estoy llegando. Me iré con el último aliento y donde esté estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo", enfatizó.

Tras detenerse frente a la sede del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el cortejo fúnebre seguirá su camino y hará lo mismo frente a las sedes del Movimiento de Participación Popular y del Frente Amplio, ambas ubicadas en el centro de Montevideo.

Foto: RRSS

A las 15 comenzará el velorio, que se llevará a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de Montevideo, adonde podrá ingresar el público en general. Por el momento no está confirmado si se extenderá por 24 horas o por 36.

Profundo pesar

Pepe Mujica falleció este martes en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago y cuando le faltaba una semana para llegar a los 90.

"Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo", anunció en su cuenta de X el presidente Orsi.

El 29 de abril del pasado año, Mujica anunció en una rueda de prensa que tenía un tumor en el esófago. Poco después, reveló que era maligno y que debía tratarse con radioterapia, procedimiento al que fue sometido en Montevideo.

A comienzos de este año, el expresidente informó en una entrevista con el semanario local Búsqueda que el cáncer que le fue descubierto en el esófago se le había expandido al hígado.

Lee también: Decretan duelo nacional en Uruguay por la muerte del expresidente José ‘Pepe’ Mujica

Noticia a Día/Con información de Página 12

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Ranger Suárez brilla en la lomita para alcanzar su noveno triunfo de temporada

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Máximo Acosta hizo su debut en la MLB con los Marlins de Miami

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 19 de agosto de 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Servicio Público

Ayudemos a Alan: necesita con urgencia seis ampollas de inmunoglobulina

Ante la evolución del cuadro, se realizaron estudios que confirmaron neumonía de origen no determinado, lo que motivó la intervención de especialistas en neumología e infectología pediátrica
Internacionales

El dron submarino extra grande que inventó China

Es lo último en tecnología militar en el continente asiático

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Al Dia

Rosa, Rosa, canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 80 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025