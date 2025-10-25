Comenzó la eucaristía que antecede el reencuentro de la Chinita con su feligresía

Hace pocos minutos comenzó la misa solemne previa al reencuentro de la Virgen Morena con su feligresía, una gran fiesta religiosa que desde hace muchos años viene congregando a miles de personas creyentes de la fe católica.

El acto religioso inició en presencia de las primeras autoridades de la región, entre las que destaca el gobernador del Zulia, Luis Caldera, la primera dama del estado, Roselyn López de Caldera, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, la primera dama de la ciudad, Ana Clara de Di Martino.

También se encuentran la diputada Magdelys Valbuena, presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, la concejala Jessy Gascón, presidenta de la Cámara Municipal y el secretario de cultura, Giovanny Villalobos, entre otros.

También destaca la presencia de Héctor Soto, alcalde del municipio San Francisco. Está eucaristía solemne está siendo auspiciada por el padre Roberto Morales, párroco de la Iglesia San José, quien extendió un saludo cordial al padre Neward Andrade, párroco de la Basílica y a todas las autoridades civiles y militares presentes en este evento litúrgico.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Wilberth Marval