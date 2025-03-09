Viernes 19 de septiembre de 2025
Comerciantes del Táchira satisfechos por la creación de ZEE binacional

Esperan que esta zona económica binacional permita una reactivación económica en el estado Táchira.

Por Candy Valbuena

Foto: Referencial
La Cámara de Comercio de Táchira expresó satisfacción ante la confirmación de la creación de la Zona Económica Especial Binacional.

Tras solucionar los temas burocráticos que frenaban a Colombia para la aprobación de la Zona Económica Especial Colombo Venezolana, finalmente entrará en marcha este intercambio entre empresarios de ambos países.

El presidente de la Cámara de Comercio del Estado Táchira, Yionel Contreras, explicó a una emisora local cuáles son los beneficios. “Principalmente se basa en el permiso de licencia.

Sacar un permiso y una licencia aquí en Venezuela es un drama burocrático. Las empresas, ahora, podrán conseguir los permisos y la licencia para exportar e importar de manera formal”, detalló.

Subrayó que los obstáculos burocráticos para los empresarios han sido aliviados significativamente.

Oportunidades para exportar

“Las empresas venezolanas van a tener la oportunidad de exportar a Colombia sin limitaciones”, aseguró.

Agregó que esperan que esta zona económica binacional permita una reactivación económica en el estado Táchira.

El pasado viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que hablará con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, con el objetivo de profundizar la propuesta del gobierno de Caracas de construir una Zona Económica Especial (ZEE) en la frontera entre ambos países.

Como se recordará el pasado 8 de febrero, el presidente Maduro planteó la creación de “una gran zona económica binacional” con Colombia para dar alternativas a los habitantes de la región fronteriza del Catatumbo.

Lee también: Venezolanos ya pueden solicitar el Soat por 24 horas para circular con sus vehículos en Colombia

Noticia al Día/Con información de ÚN

