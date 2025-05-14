Comercio electrónico en Venezuela ha tenido un crecimiento mensual de 150 % durante 2025

El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico (Cavecom-E), Richard Ujueta, informó que en el primer cuatrimestre de este año 2025 han crecido 150 % mensual luego de la implementación de la facturación digital.

"Solamente en estos cuatro meses tenemos más de trecientos millones de documentos fiscales digitales, eso significa una transformación digital, un traslado hacia la economía digital del país", dijo.

En entrevista concedida a Unión Radio, detalló que hasta el momento más de 700 empresas cuentan con la factura digital.

Ujueta comentó que han observado un "crecimiento importante" tras la entrada en vigencia de la normativa 102 y 121 publicada por el Seniat.

El presidente de Cavecom-E sostuvo que con la factura digital "gana" el Estado a través de los impuestos, el comerciante obtiene mejor reputación y el consumidor recibe su compra en línea con un documento fiscal. "Los ahorros para las empresas son gigantes, en este caso para el comerciantes (…) hay un agilización de los procesos administrativos, contables y de consumo", puntualizó.

