Comienza a caer del Bono Contra la Guerra Económica marzo 2025

En horas de la tarde de este viernes, 14 de marzo, comenzó a caer en el Monedero Patria, el Bono Contra la Guerra Económica, correspondiente al mes de marzo de 2025.

Este incentivo económico, llegó con un monto de 5.940 bolívares, o el equivalente a 90 dólares indexados a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

"#ÚLTIMOMINUTO *Plataforma Patria Inicia la entrega del Bono Contra la Guerra Económica (marzo 2025) enviado por el presidente Nicolas Maduro para los trabajadores del sector público y jubilados que perciben Cestaticket.* 𝙈𝙊𝙉𝙏𝙊:5.940,00 Bs." informó el Canal de Telegram Info Patria Digital.

Este bono va dirigido como complemento de salario para los trabajadores activos y jubilados del sector público.

