Comienza el espectáculo para elegir a la reina de la Feria Internacional en Honor a la Virgen de Chiquinquirá

En un colorido show, las 21 candidatas que aspiran coronarse este sábado 1 de noviembre, brillan en el escenario luciendo trajes adornados con bellotas que muestran la cultura zuliana al ritmo de la gaita, tamborera, música tradicional y moderna

Foto: Will Marval

En la animacion los zulianos Dariana Alvarado y Leonardo Villalobos.

"Buenas noches Maracaibo y un fuerte aplauso para las candidatas" expresó Villalobos al ser recibido con aplausos.

El jurado calificador está conformado por la Dra. Ana Clara de Di Martino, primera dama de la ciudad, Ana Di Martino, directora de medios digitales de Alcaldía de Maracaibo, María Peinado Mis Zulia 2024, el periodista Luis del Villar, Omaira Molero, la cirujano María Massirubi, Fabiola Ramírez Miss Grand 2025 y el diseñador Douglas Tapia.

El sello zulianos lo pone la agrupación gaitera Alitasía que con su sabrosa gaita deleita a lo presentes.

Otra que enciende el escenario es Mabel Yeah quien con su show da el toque juvenil al evento.

Las candidatas hicieron su desfile en traje de baño, diseñados con prendas de la cultura Wayúu al ritmo de las melodías de Enio y José Ignacio

Fotos: Will Marval

