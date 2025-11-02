Sábado 01 de noviembre de 2025
Al Dia

Comienza el espectáculo para elegir a la reina de la Feria Internacional en Honor a la Virgen de Chiquinquirá

El jurado calificador está conformado por grandes personalidades de la capital zuliana, encabezados por la Dra. Ana Clara de Di Martino, primera dama de la ciudad, Ana Di Martino, directora de medios digitales de Alcaldía de Maracaibo, María Peinado Mis Zulia 2024, el periodista Luis del Villar, Omaira Molero, la cirujano María Massirubi, Fabiola Ramírez Miss Grand 2025 y el diseñador Douglas Tapia.

Por Ernestina García

Comienza el espectáculo para elegir a la reina de la Feria Internacional en Honor a la Virgen de Chiquinquirá
Foto: Will Marval
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En un colorido show, las 21 candidatas que aspiran coronarse este sábado 1 de noviembre, brillan en el escenario luciendo trajes adornados con bellotas que muestran la cultura zuliana al ritmo de la gaita, tamborera, música tradicional y moderna

Foto: Will Marval

En la animacion los zulianos Dariana Alvarado y Leonardo Villalobos.

"Buenas noches Maracaibo y un fuerte aplauso para las candidatas" expresó Villalobos al ser recibido con aplausos.

El jurado calificador está conformado por la Dra. Ana Clara de Di Martino, primera dama de la ciudad, Ana Di Martino, directora de medios digitales de Alcaldía de Maracaibo, María Peinado Mis Zulia 2024, el periodista Luis del Villar, Omaira Molero, la cirujano María Massirubi, Fabiola Ramírez Miss Grand 2025 y el diseñador Douglas Tapia.

El sello zulianos lo pone la agrupación gaitera Alitasía que con su sabrosa gaita deleita a lo presentes.

Otra que enciende el escenario es Mabel Yeah quien con su show da el toque juvenil al evento.

Las candidatas hicieron su desfile en traje de baño, diseñados con prendas de la cultura Wayúu al ritmo de las melodías de Enio y José Ignacio

Fotos: Will Marval

Lee también: Casting para la Feria de la Chinita será el 18 y 19 -Sep: Conozca los requisitos 

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Venezuela campeón mundial de Robótica: La juventud hace brillar al país en Panamá

Venezuela campeón mundial de Robótica: La juventud hace brillar al país en Panamá

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Luisangel Acuña se unió a los Cardenales de Lara

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Así se vistió Lady Gaga en Halloween: la noche más aterradora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Una mujer resultó gravemente herida en fuerte choque entre un vehículo y un camión cisterna

Una mujer resultó gravemente herida en fuerte choque entre un vehículo y un camión cisterna

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Sigue el escándalo: Andrés habría hecho llevar a 40 prostitutas a un hotel tailandés en cuatro días

Sigue el escándalo: Andrés habría hecho llevar a 40 prostitutas a un hotel tailandés en cuatro días

Noticias Relacionadas

Al Dia

Los niños se apoderaron del Halloween en Maracaibo también

Los niños marabinos disfrutaron su Halloween como solo la inocencia se los permite, son culturas ajenas a la nuestra pero ofrece un entretenimiento distinto que pone a volar la imaginación.
Zulia

Más de 2 mil familias beneficiadas en mega jornada social de la Alcaldía de Maracaibo en Curva de Molina

La iniciativa logró la venta de más de siete toneladas de alimentos, beneficiando directamente a unas 2.000 personas de la comunidad.
Al Dia

Sigiloso visitó a Diosa Canales en la ‘Casa de Alofoke’ y le llevó flores

Con su entrada a ‘La Casa de Alofoke 2’, Diosa busca continuar su proyección internacional, aprovechando el gran auge que tiene el exitoso proyecto a nivel mediático para mostrar un lado diferente que, asegura, pocos conocen.
Al Dia

Afinan estrategias para potenciar la atención de servicios públicos en comunidades zulianas a través del 1×10 del Buen Gobierno

En una jornada realizada este sábado en el ICLAM, Márquez revisó los casos reportados a través de la Línea 58 de la aplicación VenApp, relacionados a las áreas de agua, electricidad, gas, salud y otros servicios.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025