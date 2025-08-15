Comienza la histórica reunión de Putin y Trump en Alaska

La histórica reunión de los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, comenzó este viernes 15 de agosto en la base militar Elmendorf-Richardson en la ciudad de Anchorage, estado de Alaska.

Posteriormente, Putin y Trump se dirigieron juntos a una plataforma con la inscripción ‘Alaska 2025’, lugar en el que volvieron a darse la mano. Después, los jefes de Estado se subieron a la limusina de Trump y abandonaron el aeródromo.

Arrancan las negociaciones

El encuentro inició con una conversación entre los mandatarios, en formato cara a cara con traductores.

Las negociaciones seguirán después a nivel de delegaciones y, más tarde, los presidentes continuarán el diálogo en un desayuno de trabajo. El encuentro podría durar al menos seis o siete horas, según la estimación del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Moscú espera que la cumbre en Alaska sea productiva, precisó el vocero.

La parte rusa está representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el asesor presidencial Yuri Ushakov, el ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, el ministro de Finanzas, Antón Siluánov, y Kiril Dmítriev, representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros.

El presidente Donald Trump está acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El equipo incluye también a Howard Lutnick, secretario de Comercio, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia, y Scott Bessent, secretario del Tesoro.

La lista de personas que viajaron con el presidente Trump a Alaska cuenta, además, con los nombres de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial Steve Witkoff. En total, la delegación de Trump que participará en la cumbre con Putin incluye a 16 personas.

El tema central de la reunión es la resolución del conflicto ucraniano y la búsqueda de opciones para lograr la paz a largo plazo.

Mientras tanto, la parte rusa se mostró positiva ante el posible resultado de las negociaciones. El miembro de la delegación Kiril Dmítriev señaló anteriormente que la cumbre de Alaska podría ayudar a ‘reiniciar’ las relaciones entre Rusia y EE.UU.

El encuentro tiene lugar a pesar de los numerosos intentos de Kiev de socavarlo. En medio de los preparativos para la cumbre, las fuerzas de Ucrania intensificaron sus ataques contra objetivos civiles rusos, así como intentaron desestabilizar la situación e intimidar a la gente con provocaciones en los alrededores de la central nuclear de Zaporozhie.

Noticia al Día/RT