Comienza rehabilitación del Génesis Petit para fortalecer la Red Oncológica del Zulia Yulimar Morales

El Gobernador Bolivariano del estado Zulia, Luis Caldera, marcó el comienzo de los trabajos de rehabilitación del Oncológico Génesis Petit, en el municipio San Francisco, dentro del Plan Cayapa de la Salud 2025, el cual suma con este 34 plantel de sanitarios abordados para su recobro en infraestructura y dotación.

La recuperación del Génesis Petit, viene a fortalecer la recién creada Red Oncológica del Zulia Yulimar Morales, que permitirá una atención adecuada, óptima y oportuna a los pacientes que batallan por su vida frente al cáncer. Los trabajos se hacen de manera articulada entre el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, la Gobernación del Zulia y la Alcaldía de San Francisco.

“Seguimos trabajando en la Red Oncológica Yulimar Morales”, exclamó el mandatario regional al manifestar que este centro de salud estará rehabilitado próximamente para continuar brindando su atención para la prevención, consulta, realización de quimioterapia y entrega de medicamentos oncológicos.

El mandatario regional estuvo acompañado del alcalde Bolivariano de San Francisco, Héctor Soto, quien explicó que entre las obras se cuenta la climatización con la instalación de 50 toneladas de aire acondicionado que sumarán las 70 necesarias para este plantel de salud; así como trabajos de adecuación en la pintura en los 1.400 metros de infraestructura.

Estima que en dos semanas estarán listos los trabajos para que este centro, con capacidad para atender 300 pacientes no solo de San Francisco, sino del Zulia y de estados vecinos, se incorpore a la Red Oncológica del Zulia.

Liseny Troconis, agradeció por la llegada del Plan Cayapa de la Salud al Oncológico Génesis Petit, espacio que, manifestó, se encontraba en abandono. “Con estas labores nos garantizan el bienestar al paciente de oncología, es una alegría para nosotros que este centro este de nuevo operativo, funcionando. Gracias al presidente Maduro, al gobernador Caldera y al alcalde Héctor Soto, por pensar en la salud del pueblo.

