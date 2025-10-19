Comienza vigilia para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Caracas

A las doce de la medianoche de este domingo 19 de octubre inició la vigilia para la canonización de la madre Carmen Rendiles Martínez y el Doctor José Gregorio Hernández en la parroquia La Pastora de la Gran Caracas, un hito para la Iglesia y un motivo de júbilo para todas y todos los católicos de Venezuela y del mundo.

La ceremonia en el Vaticano, que eleva oficialmente a los altares a los primeros santos venezolanos, comenzará a las 4:00 a.m. (hora de Caracas) y se transmitirá en vivo a través de múltiples plataformas, con celebraciones masivas en ciudades emblemáticas para la fe católica del país.

Más temprano, se dio la inauguración de la estatua de José Gregorio Hernández en la Plaza La Candelaria, y desde allí, donde se realiza la vigilia, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó en sus redes sociales que fueron entregadas más de 20 obras en todo el territorio nacional en honor a los beatos, a tan solo horas de su canonización.

De igual modo, la Basílica del Sacro Cuore di Gesù (Sagrado Corazón de Jesús) en Roma también es epicentro de la fe venezolana en el exterior. Cientos de peregrinos y religiosos realizan una vigilia especial de oración, música y meditación, como parte de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

Noticia al Día / Con información de VTV