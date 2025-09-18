Jueves 18 de septiembre de 2025
Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo creará nueva ordenanza para el sector

Una Ordenanza moderna que rescate la idiosincrasia del marabino, que abra las compuertas a la creación artística en todas las…

Por Isidro Lopez

Una Ordenanza moderna que rescate la idiosincrasia del marabino, que abra las compuertas a la creación artística en todas las parroquias, será el trabajo a desarrollar por la Comisión  de Cultura del Concejo Municipal  de Maracaibo, instalada hoy en el seno del ente legislativo, la cual está presidida en este periodo por el edil, abogado José  Bermúdez, la concejala, Angi Bravo, en la vicepresidencia y el concejal, Emil Sulbarán,  secretario.

El ensamble " Rafael Rincón González", adscrito a la dirección de Cultura de Maracaibo, abrió con sus cantares este acto de instalación, el cual contó con la presencia de su director, Ramón Felipe Colina, cultores populares y personalidades ligadas al sector.

"En la ciudad se ha avanzado en cuanto al desarrollo y apoyo de las manifestaciones culturales existentes en sus diversas áreas, tales como: Música, danza, teatro, pintura, escultura y demás expresiones que hacen presencia activa en sus parroquias, sin embargo, es necesario profundizar aún más en los instrumentos jurídicos existentes, la actual Ordenanza debe ser modificada para adaptarla a la nueva realidad que vive esta región " expresó el concejal Bermúdez.

Esta importante Comisión realizará mesas de trabajo con representantes del medio cultural a los fines de escuchar inquietudes y propuestas que encaminen a sus integrantes a mejorar la actual ordenanza vigente desde el año 2005, e incorporar nuevos elementos que le permitan ampliar su accionar de manera que sirva a todos los habitantes de la ciudad.

"Revisaremos lo que se ha hecho y avanzaremos en nuevos enfoques, resultantes de un trabajo en conjunto con quienes están inmersos día a día en el quehacer artístico, creador y cultural de una ciudad tan rica en expresiones, las cuales deben ser blindadas jurídicamente para seguir creciendo con el manifiesto apoyo por parte de las actuales autoridades municipales" Aseveró el presidente de dicha Comisión.

La gaita zuliana, la contradanza, el vals zuliano, la décima, las Danzas típicas, la escultura, la pintura, son algunas de las muchas manifestaciones populares de arraigo, sin embargo, también han surgido otras propuestas que también deben ser tomadas en cuenta al igual que a sus impulsores, para recibir el reconocimiento y apoyo necesario para su trascendencia.

 El director de Cultura de Maracaibo, Ramón Felipe Colina, agregó que es momento de darle un nuevo giro a la atención a este sector, por lo que trabajará activamente en delinear una ordenanza inclusiva, participativa y profundamente humanista.

Nota de Prensa

Cultura

Hace 55 años Jimi Hendrix pasó a la eternidad con apenas con 27 años: Su legado sigue vigente

Hoy se cumplen 55 años desde que Jimi Hendrix dejó este mundo con tan solo apenas con 27 años de…
Al Dia

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama: "Estoy enfrentando esto desde la calma"

La zuliana asegura que enfrenta con valentía y con la gente correcta la situación
Al Dia

Con cabellera y mirada matadora: Nando a los 18

El humorista e influencer venezolano Nando de la Gente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía…

