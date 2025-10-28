Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo inició consultas para la nueva Ordenanza.

Con gran entusiasmo se prepara la Comisión del Poder Popular de la Cultura y Tradición del Concejo Municipal de Maracaibo, a participar en los diferentes actos programados con motivo de celebrar el 59 Aniversario de la Feria de la Chinita, los cuales iniciaron con su bajada este fin de semana pasado y continúan durante esta con diversas actividades artísticas.

El Presidente de dicha Comisión, concejal José Bermúdez, informó que todos sus integrantes estarán haciendo acto de presencia y apoyando las diversas expresiones culturales que se estarán desarrollando en la ciudad, las cuales sin duda contribuyen a resaltar lo mejor de nuestras tradiciones y gentilicio.

Igualmente, destacó que al tiempo que se lleva a cabo la agenda de celebraciones artísticas, la Comisión de Cultura Municipal, ha sostenido importantes reuniones con directores de centros de exposiciones públicos y privados como el Teatro Baralt, el Bellas Artes, representantes de agrupaciones dancísticas y la cámara de restaurantes, a los fines de involucrar a todos los sectores en la modernización de la actual Ordenanza.

" Hemos participado de la bajada de la Virgen, ya viene el encendido de luces, la escogencia de la Gaita del Año, los amaneceres, las ferias de emprendimiento y atracciones por doquier para el disfrute de propios y visitantes, las cuales seguiremos acompañando e impulsando, pues se trata de apostar al ganar- ganar de nuestra ciudad y de su gente". Destacó el concejal Bermúdez.

Esta semana nuevamente continúan los encuentros con personalidades vinculadas al sector cultural, con el propósito de seguir escuchando propuestas, de tal manera que se presenta a la municipalidad una Ordenanza de Cultura adaptada a los tiempos y exigencias actuales, agregó el edil y presidente de la Comisión Permanente del Concejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez.

" Todos los sectores serán tomamos en cuenta para crear una Ordenanza inclusiva, moderna y aplicable en tiempo y espacio ".

Nota de Prensa