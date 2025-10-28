Martes 28 de octubre de 2025
Comisión de Cultura del Concejo Municipal de Maracaibo inició consultas para la nueva ordenanza

La Comisión de Cultura Municipal, ha sostenido importantes reuniones con directores de centros de exposiciones públicos y privados a los fines de involucrar a todos los sectores en la modernización de la actual Ordenanza.

Por Isidro Lopez

Con gran entusiasmo se prepara la Comisión del Poder Popular de la Cultura y Tradición del Concejo Municipal de Maracaibo, a participar en los diferentes actos programados con motivo de celebrar el 59 Aniversario de la Feria de la Chinita, los cuales iniciaron con su bajada este fin de semana pasado y continúan durante esta con diversas actividades artísticas.

El Presidente de dicha Comisión, concejal José Bermúdez, informó que todos sus integrantes estarán haciendo acto de presencia y apoyando las diversas expresiones culturales que se estarán desarrollando en la ciudad, las cuales sin duda contribuyen a resaltar lo mejor de nuestras tradiciones y gentilicio.

Igualmente, destacó que al tiempo que se lleva a cabo la agenda de celebraciones artísticas, la Comisión de Cultura Municipal, ha sostenido importantes reuniones con directores de centros de exposiciones públicos y privados como el Teatro Baralt, el Bellas Artes, representantes de agrupaciones dancísticas y la cámara de restaurantes, a los fines de involucrar a todos los sectores en la modernización de la actual Ordenanza.

" Hemos participado de la bajada de la Virgen, ya viene el encendido de luces, la escogencia de la Gaita del Año, los amaneceres, las ferias de emprendimiento y atracciones por doquier para el disfrute de propios y visitantes, las cuales seguiremos acompañando e impulsando, pues se trata de apostar al ganar- ganar de nuestra ciudad y de su gente". Destacó el concejal Bermúdez.

Esta semana nuevamente continúan los encuentros con personalidades vinculadas al sector cultural, con el propósito de seguir escuchando propuestas, de tal manera que se presenta a la municipalidad una Ordenanza de Cultura adaptada a los tiempos y exigencias actuales, agregó el edil y presidente de la Comisión Permanente del Concejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez.

" Todos los sectores serán tomamos en cuenta para crear una Ordenanza inclusiva, moderna y aplicable en tiempo y espacio ".

Nota de Prensa

