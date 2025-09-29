Comisiones del CICPC-Caracas llegaron a Falcón para investigar la muerte de la community mánager Joseddy Sánchez

La muerte en extrañas circunstancias de la community manager Joseddy Lucía Sánchez Querales, será investigada por expertos del CICPC de Caracas.

Sánchez se desempeñaba como community mánager de la alcaldía del municipio Federación en Falcón.

Lee también: Hallan muerta a community manager de una Alcaldía de Falcón

La víctima estaba dentro de un carro y estacionada en las afueras de la hacienda Nicaragua, cuando, presuntamente, accionó un arma de fuego y se disparó, quedando sin vida en el lugar.

La única persona que presenció el hecho fue Jesús Eduardo Schotborgh Chirinos, esposo de la exalcaldesa del municipio Federación, según reseñó el periodista, Gerardo Morón, a través de su cuenta en Instagram.

Schotborgh Chirinos, relató que habían llegado juntos a la propiedad y en el momento que se bajó del vehículo para abrir el portillo y acceder a la hacienda, escuchó el disparo.

Audiencia

La detención de Schotborgh, cuya audiencia de presentación se realizará este lunes 29-S en Coro, será por ser dueño del armamento que, junto al cadáver de esta joven de 26 años, quedó dentro de la camioneta en la entrada de la hacienda Nicaragua.

Aunque los reportes apuntan a una muerte autoinfligida, el CICPC de Falcón y ahora con apoyo de expertos de Caracas, siguen las pesquisas en función de cerrar el caso, según lo que arrojen todas las experticias, prueba de ATD, la telefonía y testimonios.

Joseddy era hija única, trabajaba en la alcaldía, manejaba redes sociales y estudiaba medicina. Sus padres y demás familiares dudan que truncara su vida y esperan que sea esclarecido el caso.

Noticia al Día