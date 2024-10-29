Comité de postulaciones de la AN informa que antes de 30 días se conocerán los seleccionados al Poder Moral

El comité de postulaciones de la Asamblea Nacional informó que antes de 30 días se darán a conocer los nombres de las personas seleccionadas para renovar el Poder Moral.

El presidente de este comité, Giuseppe Alessandrello, indicó que hasta ahora, de los 128 postulados, 88 han avanzado tras la evaluación de sus credenciales y las entrevistas.

Por su parte, el vicepresidente del comité, José Gregorio Correa, notificó que todavía no se ha presentado ninguna impugnación, pero el plazo para hacerlo vence el próximo miércoles al mediodía.

Noticia al Día