Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Comité explicó por qué el Nobel de la Paz no fue para Trump

"Creo que este comité ha sido testigo de muchos tipos de campañas y atención mediática", afirmó el presidente del Comité Noruego del Nobel, sin mencionar al mandatario estadounidense.

Por Ernestina García

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Wayne Frydnes, justificó este viernes 10 de octubre, la decisión de no otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalando que reciben "miles de cartas todos los años de personas que quieren explicar qué conduce a la paz".

El galardón de 2025 fue otorgado a la opositora venezolana María Corina Machado, pese al reciente gran avance en el acuerdo entre Israel y Hamás y al apoyo internacional que recibía Trump.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, criticó la decisión del comité al considerarla politizada, ya que "pone la política por encima de la paz". "El presidente Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas", escribió en X.

Por su parte, la Oficina del primer ministro de Israel publicó en esa red social una imagen generada con inteligencia artificial en la que Benjamín Netanyahu celebra con Trump el premio no obtenido, con el texto: "Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece".

Según Frydnes, "en la larga historia del Premio Nobel de la Paz, este comité ha sido testigo de todo tipo de campañas y atención mediática". "Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los galardonados, una sala que rebosa valentía e integridad. Por eso basamos nuestra decisión únicamente en la obra y la voluntad de Alfred Nobel", añadió.

Trump había expresado abiertamente su deseo de recibir el galardón, atribuyéndose el mérito de haber puesto fin a siete conflictos en todo el mundo, aunque pronosticó que no lo recibiría.

Críticas
Tres presidentes estadounidenses en ejercicio ganaron el Premio Nobel de la Paz: Theodore Roosevelt (1906), Woodrow Wilson (1919) y Barack Obama (2009). Jimmy Carter lo ganó en 2002, dos décadas después de dejar el cargo.

Obama, objetivo de las críticas de Trump, obtuvo el premio al inicio de su mandato. "Le dieron el premio por no hacer nada", dijo Trump este jueves. "Se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada más que destruir nuestro país", agregó.

Los críticos del presidente republicano señalan acciones como el bombardeo a instalaciones nucleares de Irán en junio, sus comentarios sobre "adquirir" Groenlandia y la decisión de renombrar el Departamento de Defensa a Departamento de Guerra como razones para no considerar a Trump merecedor del galardón.

Por otro lado, el analista Carlos Alberto Almeida consideró "extremadamente descalificante" haber concedido el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, calificándola de "personaje muy siniestro" que ha sugerido públicamente una intervención militar de EE.UU. en Venezuela para derrocar al Gobierno bolivariano.

Noticia al Día/RT

Temas:

